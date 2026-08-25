Błaszczak: Koalicja 13 grudnia otrzyma doskonały prezent od Rozwoju Plus

Szef klubu PiS zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym uderza w Mateusza Morawieckiego. Błaszczak ocenia, że rządząca koalicja otrzyma "doskonały prezent" od byłego premiera.

"Mateusz Morawiecki zapowiada własnego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Pytanie jest proste: co się zmieniło? Jeszcze niedawno deklarował poparcie dla Marcina Ociepy jako kandydata PiS na wicemarszałka" – napisał poseł PiS.

Błaszczak dodaje, że zwyczaj parlamentarny jest jasny: "miejsca w Prezydium Sejmu przypadają ugrupowaniom, które w wyborach wprowadziły do Sejmu własne kluby. Rozwój Plus takiego mandatu od wyborców nie dostał. Marszałek Czarzasty już sugerował, że nie zwiększy liczby miejsc w Prezydium – oznacza to, że do wyboru jest tylko jeden wakat".

Jego zdaniem zgłaszając swojego kandydata, Rozwój Plus występuje przeciwko PiS. "To działanie na rzecz Koalicji 13 grudnia" – podsumował.

Rozłam w PiS. Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus

Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom swojej partii rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego nie złożyli jednak wymaganych deklaracji. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki jednocześnie zapowiedział, że najpóźniej do 15 października założy partię.

13 sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Czytaj też:

Morawiecki chce być premierem. Dla tego polityka nie widzi miejsca w rządzie Czytaj też:

Najnowszy sondaż. Aż sześć partii w Sejmie