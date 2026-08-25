Morawiecki chce być premierem. Dla tego polityka nie widzi miejsca w rządzie

Mateusz Morawiecki, pytany w Polsat News, czy chciałby ponownie stanąć na czele rządu, potwierdził.

– Tak, chcę być premierem – odpowiedział.

Były premier odniósł się również do kwestii zdolności koalicyjnej PiS. Zdaniem Mateusza Morawieckiego partia ma z tym problem od blisko 20 lat, wskazując w tym kontekście na wybory z 2007, 2015 i 2023 roku.

– Poprzez powołanie stowarzyszenia Rozwój Plus przełamujemy różne kordony sanitarne i pokazujemy zdolność koalicyjną, która może się okazać kluczowa w odsunięciu rządu Donalda Tuska od władzy – ocenił.

Morawiecki chce być premierem. W rządzie widzi Bosaka, ale Sasina nie

Były szef rządu został zapytany o polityków, z którymi mógłby współpracować w ewentualnym przyszłym gabinecie.

– Wyobrażam sobie taki scenariusz, że jesteśmy razem w rządzie. Jak najbardziej – przyznał, pytany o współpracę z Krzysztofem Bosakiem z Konfederacji.

Mateusz Morawiecki został zapytany też o obecność Jacka Sasina w przyszłym rządzie. Wykluczył możliwość powołania go na stanowisko wicepremiera, a po pytaniu, czy znalazłby dla niego jakiekolwiek miejsce w swoim gabinecie, ponownie odmówił.

– Nie, nie wziąłbym zdecydowanie – dodał.

Rozłam w PiS. Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus

Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom PiS rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego nie złożyli wymaganych deklaracji. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny zarejestrowali własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej do 15 października założy partię.

13 sierpnia Koleżeński Sąd Dyscyplinarny PiS podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów, wchodzących w skład klubu parlamentarnego Rozwój Plus, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

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