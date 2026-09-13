"Do Rzeczy" nr 38: Dlaczego oni są tak okrutni?
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"Do Rzeczy" nr 38: Dlaczego oni są tak okrutni?

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"Do Rzeczy" nr 38, zdjęcie ilustracyjne
"Do Rzeczy" nr 38, zdjęcie ilustracyjne Źródło: DoRzeczy.pl
Ben-Gwir ze swym "radykalizmem" to języczek u wagi dla koalicyjnych rządów Netanjahu, stosunkowo łatwo, tym samym, narzucający swe skrajności. Tak przynajmniej może tłumaczyć się swym kluczowym partnerom z zagranicy, bez których udziału sam proceder depopulacji Gazy byłby niemożliwy, zasłaniając się rzeczywistymi lub tylko urojonymi kłótniami wewnątrz koalicji – pisze Wojciech Golonka w tekście "Oni mogą więcej – do czasu".

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Nawet Goethe uważał, że w zaborze pruskim trzeba wyeliminować język polski i zastąpić go niemieckim. Ten antypolonizm jest obecny w AfD i jej zapleczu intelektualnym – zauważa prof. Zdzisław Krasnodębski w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

Serial "Lalka" Pawła Maślony. To nie jest ekranizacja arcydzieła Prusa, to jest remiks, to jest literacki mash-up, który imponuje sprawnością realizacyjną i razi żartami na poziomie letnich biesiad kabaretowych – stwierdza Piotr Gociek w artykule "Łęcka i inne emancypantki".

Adam Michnik wszystko przegrał, i to istotnie. Tylko że nie z jakąś umowną prawicą, lecz z "tuskowszczyzną". Oto formacja budująca "etos Solidarności" została przejęta i wchłonięta przez cwaniaków, dla których polityka to tylko wzajemna wymiana przysług, zapewniająca członkom partyjnej nomenklatury wpływy i "obrywy" finansowe – zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Jak Szmaciak zjadł inteligenta".

O tym, że Helge Tramsen był duńskim lekarzem, który w komisji 12 specjalistów z całej Europy został wysłany przez Niemców do Katynia po odkryciu grobów polskich oficerów w 1943 r., Romuald Twardowski dowiedział się zapewne później. Niemiecka komisja lekarska po przeprowadzeniu ekshumacji miała ostatecznie stwierdzić, kto jest sprawcą zbrodni katyńskiej – pisze Marek Klecel w artykule "Długi cień Katynia".

Zbliżające się wybory do Dumy nie doprowadzą do zmiany władzy w Rosji. Niemniej kampania pokazała, że rosną nastroje antywojenne i antyputinowskie. Putin się ich przestraszył, choć zdecydowanie na wyrost – stwierdza Maciej Pieczyński w tekście "Putin się boi. Niepotrzebnie".

W najnowszym numerze również Jacek Przybylski o wielkim sukcesie włoskiej premier Giorgii Meloni.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 14 września 2026 roku.

Źródło: DoRzeczy.pl
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