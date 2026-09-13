Niepokojące słowa z ONZ. Tak może wyglądać nadchodząca zima na Ukrainie

Podsekretarz generalny ONZ Alexander De Croo ostrzega przed poważnym ryzykiem katastrofy humanitarnej na Ukrainie, jeśli rosyjskie ataki doprowadzą do odcięcia mieszkańców od prądu, ogrzewania i wody. Ukraina wchodzi w zimę z "bardzo słabej pozycji startowej", a ONZ jest "bardzo, bardzo zaniepokojona tym, jak może się to potoczyć".

ONZ: Trwa wyścig z czasem

Alexander De Croo, który jest również administratorem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), wskazał w rozmowie z BBC, że największym zagrożeniem są kolejne rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną. – Istnieje poważne ryzyko katastrofy humanitarnej, jeśli ludność będzie miała ograniczony dostęp do energii elektrycznej, do ogrzewania, a systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji przestaną działać – powiedział.

UNDP pomaga obecnie w naprawie uszkodzonych części ukraińskiego systemu energetycznego. Równocześnie powstają zdecentralizowane źródła wytwarzania energii, które mają być mniej podatne na rosyjskie ataki rakietowe i dronowe. De Croo przyznał, że przeprowadzenie tych prac w obecnych warunkach bezpieczeństwa jest "zadaniem praktycznie niemożliwym". Przygotowania do zimy określił jako "wyścig z czasem".

Przedstawiciel ONZ oskarżył Rosję o "niezwykle systematyczne" atakowanie ukraińskiej infrastruktury cywilnej. Wskazał na uderzenia w stacje benzynowe, centra handlowe i biznesowe, a przede wszystkim w obiekty energetyczne. – Nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia dla takiego działania – stwierdził. Skutki kolejnych uderzeń mogą wykraczać poza przerwy w dostawach prądu. Energia jest niezbędna do ogrzewania budynków oraz funkcjonowania wodociągów i kanalizacji – oznajmił.

USA szykują "zimowy pakiet" dla Ukrainy

O przygotowaniach do zimy Kijów rozmawia także ze Stanami Zjednoczonymi. Wołodymyr Zełenski ujawnił kilka dni temu, że omawiany jest specjalny "zimowy pakiet" wsparcia. Wśród jego elementów wymienił dostawy rakiet oraz gazu ziemnego. Rozmowy dotyczą również energetyki, ropy, gazu i możliwości ograniczenia ataków na obiekty energetyczne. Porozumienia w tej sprawie dotychczas nie ogłoszono. Amerykanie chcą, aby nadchodząca zima była – jak relacjonował Zełenski – inna od poprzednich.

8 września Trump przeprowadził godzinną rozmowę telefoniczną z Putinem. Przywódcy omawiali wojnę w Ukrainie oraz rezultaty wcześniejszych rozmów amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Według doradcy Kremla Jurija Uszakowa Putin zapewnił Trumpa, że Rosja nie ma wrogich planów wobec Europy. Prezydent USA miał koncentrować się na możliwości szybkiego zakończenia działań wojennych.

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