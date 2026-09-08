Sankcje na izraelskich osadników. Polska w gronie 12 państw

"Dzisiaj Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Islandia, Irlandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania potwierdzają zamiar wprowadzenia krajowych i/lub poparcia europejskich ograniczeń w handlu towarami z osadami, które są nielegalne w świetle prawa międzynarodowego" – przekazali ministrowie spraw zagranicznych tych państw w oficjalnym oświadczeniu.

"Wielka Brytania wprowadzi zakaz importu towarów pochodzących z nielegalnych izraelskich osad na okupowanym Zachodnim Brzegu" – przekazał szef brytyjskiego MSZ Ed Miliband, który jednocześnie oskarżył Izrael o "przymykanie oczu" na czystki etniczne dokonywane na Zachodnim Brzegu Jordanu.

"Działania rządu Binjamina Netanjahu na Zachodnim Brzegu podważają możliwość rozwiązania opartego na koncepcji dwóch państw – stwierdziło 12 ministrów. "Sytuacja gwałtownie się pogarsza w obliczu bezprecedensowego poziomu ekspansji przemocy ze strony osadników" – czytamy.

Izrael odpowiada

Szefowie MSZ apelują do Izraela, by ten wstrzymał się z budową nowych osiedli oraz wyciągnął konsekwencje wobec osób prześladujących Palestyńczyków. Podniesiono również konieczność rozszerzania cywilnych uprawnień administracyjnych dla Palestyńczyków. Paryż naciska na Unię Europejską, aby podjęła taką samą decyzję, jednak niektóre państwa sprzeciwiają się takim działaniom.

W odpowiedzi na zapowiedź sankcji Izrael zdecydował o zamknięciu brytyjskiego konsulatu w Jerozolimie.

"Zawieszenie broni" w Strefie Gazy. Tyle osób poniosło śmierć

Tzw. zawieszenie broni w Strefie Gazy wciąż zbiera śmiertelne żniwo. Od 8 października 2025 roku w enklawie zginęło ponad 1300 Palestynek i Palestyńczyków. Liczba ofiar wzrosła w ostatnich miesiącach: w lipcu zginęły aż 152 osoby.

"To tylko ofiary bezpośrednich ostrzałów i bombardowań. Nie wiemy, ile osób umiera od braku leków, choćby na choroby przewlekłe. Nasi lekarze mówią nam, że ich liczby można szacować w tysiącach" – komentuje Jakub Belina-Brzozowski z Polskiej Misji Medycznej.

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