Lisicki: Izraelowi wolno wszystko. Ziemkiewicz: Prusy Bliskiego Wschodu w natarciu

Izraelski polityk m.in. podczas rozmowy z byłym zakładnikiem Hamasu Romem Brasławskim przyznał, że nie zgadzał się z Benjaminem Netanjahu w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy.

— Uważam, że w Strefie Gazy należy prowadzić celowane zabójstwa, eliminując każdej nocy od 30 do 40 osób. Nie tylko tych, którzy stanowią bezpośrednie zagrożenie. Są tam ludzie, którzy nie zasługują na życie. Nie powinni żyć. To nawet nie są ludzie — stwierdził Ben-Gwir.