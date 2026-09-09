Polityczna burza w Izraelu. Netenjahu miał wiedzieć o ataku Hamasu

Izraelscy dziennikarze śledczy — Szlomi Eldar i Ruth Yuval — piszą, że premier Benjamin Netanjahu na 10 dni przed atakiem Hamasu został o nim bezpośrednio ostrzeżony przez prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich i egipskie służby, ale nie podjął w związku z tym żadnych działań.

Informacja ta jest szeroko komentowana w Izraelu. Na Netenjahu spadła lawina krytyki ze strony opozycji oraz niechętnych mu mediów. — Gdyby Netanjahu wykonał swoją pracę, udałoby się zapobiec masakrze – powiedział Jair Lapid, jeden z liderów opozycji.

Gadi Eisenkot, były szef izraelskich sił zbrojnych i prawdopodobnie najgroźniejszy konkurent Netanjahu w wyborach, także skrytykował premiera. "Netanjahu otrzymał dziesiątki ostrzeżeń przed 7 października i zignorował każde z nich" — napisał Eisenkot w serwisie X.

Atak Hamasu. Twierdzą, że Netenjahu został ostrzeżony

Według ustaleń dziennikarzy prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan osobiście ostrzegł izraelskiego premiera, że Hamas planuje operację przeciwko Izraelowi. Biuro Netanjahu miało również otrzymać ostrzeżenie od generała Abbasa Kamela, ówczesnego szefa egipskich służb wywiadowczych. Ostrzegał on, że Hamas planuje "coś niezwykłego, straszliwą operację".

Szlomi Eldar i Ruth Yuval piszą o tej sprawie w swojej książce "Kidnapped: 843 Days of Abandonment" ("Porwani: 843 dni opuszczenia"), która została opublikowana się we wtorek. Ich ustalenia zostały opublikowane przedpremierowo przez izraelski dziennik "Haaretz".

Służby miały zalecać reakcję

Niecały tydzień przed atakiem przeprowadzonym 7 października 2023 r., dokładnie 1 października, Ronen Bar, kierujący wówczas izraelską służbą bezpieczeństwa wewnętrznego Shin Bet, miał spotkać się z Netanjahu i zalecić zabicie Jahja Sinwara oraz kilku innych wysokich rangą członków Hamasu.

Jahja Sinwar został zabity w strzelaninie z izraelskimi żołnierzami już w trakcie inwazji w Strefie Gazy w październiku 2024 roku.

Według źródła z kręgów bezpieczeństwa Bar poinformował Netanjahu, że Shin Bet wykrył oznaki wskazujące na to, że Hamas "przygotowuje coś ekstremalnego". Podobno użył również słowa "trzęsienie ziemi".

Netanjahu nie przyjął jednak zalecenia dotyczącego likwidacji Sinwara i innych wysokich rangą funkcjonariuszy Hamasu. Nie poinformował również Bara o rzekomym ostrzeżeniu od prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Biuro premiera zaprzecza: Absolutne kłamstwo

Biuro Netanjahu kategorycznie zaprzecza głównemu twierdzeniu zawartemu w książce. "To absolutne kłamstwo! Premier Netanjahu nie rozmawiał z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w omawianym okresie i nie otrzymał od niego żadnego ostrzeżenia" — napisało w oświadczeniu.

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