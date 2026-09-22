Dentysta za darmo na NFZ. Za te zabiegi nie musisz płacić

W przypadku dzieci oraz kobiet w ciąży i połogu lista bezpłatnych świadczeń jest dłuższa. Obejmuje m.in. leczenie kanałowe wszystkich zębów.

Oferta jest dość szeroka

Żeby skorzystać z bezpłatnego leczenia, trzeba zgłosić się do gabinetu, który ma umowę z NFZ. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, pacjent nie zapłaci tam m.in. za leczenie próchnicy, znieczulenie do zabiegu czy usunięcie zęba. Refundowane może być również operacyjne usunięcie zatrzymanego zęba.

Na NFZ można też wykonać określone badania RTG. Raz w roku pacjentowi przysługuje badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej, a trzy razy w roku – wizyta kontrolna. W ramach refundacji można również usunąć złogi nazębne w zakresie przewidzianym w przepisach.

Ministerstwo Zdrowia podaje też, że osoba, która zgłasza się do dentysty z bólem, powinna otrzymać pomoc tego samego dnia.

Leczenie kanałowe. Kto nie zapłaci?

Tu znaczenie ma to, którego zęba dotyczy leczenie i kto jest pacjentem. U dorosłych NFZ finansuje leczenie kanałowe zębów przednich. Leczenie kanałowe przedtrzonowców i trzonowców nie jest standardowo refundowane. Więcej świadczeń przysługuje dzieciom oraz kobietom w ciąży i połogu. W ich przypadku NFZ pokrywa leczenie kanałowe wszystkich zębów, również bocznych. Jak informuje Fundusz, uprawnienia związane z połogiem obowiązują do 42. dnia po porodzie.

Dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą także bezpłatnie leczyć próchnicę zarówno w zębach mlecznych, jak i stałych. Ministerstwo Zdrowia wymienia też m.in. lakierowanie zębów stałych, leczenie chorób przyzębia oraz światłoutwardzalne wypełnienia w zębach siecznych i kłach.

Osobne zasady dotyczą ortodoncji. Leczenie ortodontyczne jest refundowane w określonym zakresie do ukończenia 12. roku życia.

Kiedy NFZ zapłaci za protezę?

Refundacja obejmuje również część leczenia protetycznego. Ruchomą protezę częściową można otrzymać, jeśli w jednym łuku brakuje co najmniej pięciu zębów. W przypadku całkowitego bezzębia NFZ finansuje protezę całkowitą.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, proteza przysługuje co do zasady raz na pięć lat, a jej bezpłatna naprawa – raz na dwa lata. Ograniczenia czasowe nie dotyczą osób po operacyjnym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki.

Za co trzeba zapłacić z własnej kieszeni?

NFZ finansuje tylko te świadczenia, które znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych. Jeśli dany zabieg lub metoda leczenia nie są objęte refundacją, pacjent płaci za nie prywatnie. Tak jest m.in. z leczeniem kanałowym zębów bocznych u większości dorosłych. Odpłatne są też zabiegi wykonywane wyłącznie ze względów estetycznych.

Nie można również dopłacić do świadczenia wykonywanego na NFZ po to, by zastosować materiał lub metodę, których Fundusz nie finansuje. W takim przypadku leczenie odbywa się prywatnie.