Trzy próby gwałtu w pół godziny. Imigrant próbował też molestować policjantkę

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia niedaleko cmentarza w Pfaffengrund w Badenii-Wirtembergii. 24-letni przybysz z Gambii poruszał się pieszo po spokojnej, cichej okolicy. Około godz. 10 wziął na cel kobietę, która spacerowała z psem. Imigrant podszedł do niej i złapał ją za piersi, następnie próbował zaciągnąć na pobliskie pole. Kobieta stawiała opór i głośno krzyczała, aż w końcu udało jej się wyrywać i uciec.

Gambijczyk próbował gwałtu trzy razy w ciągu pół godziny

Z ustaleń policji wynika, że między 10.25 a 10.30 imigrant podjął kolejne dwie próby wobec dwóch kobiet, które pojawiły się w okolicy. I tym razem Gambijczyk odpuścił przestraszony głośnym krzykiem zaatakowanych kobiet.

Hałas przyciągnął również świadków, którzy wezwali policję. Funkcjonariusze szybko przyjechali na miejsce i wkrótce potem namierzyli i zatrzymali imigranta. Jak podały lokalne media przybysz w trakcie zatrzymania miał jeszcze złapać policjantkę za krocze.

Następnego dnia Gambijczyk usłyszał zarzuty usiłowania napaści na tle seksualnym, molestowania seksualnego oraz innych czynów. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Niemcy. AfD zapowiada walkę z masową migracją

W rezultacie dekad masowej migracji w u naszych zachodnich sąsiadów rozmaite ataki z użyciem przemocy są już elementem codzienności. Informacje rzadko szerzej przedostają się do mediów, ale jest tajemnicą poliszynela, że w wielu miejscach tamtejsze kobiety boją się samotnie poruszać po ulicach własnego kraju. Jest to szczególnie niebezpieczne po zmroku.

W Niemczech m.in. na sprzeciwie wobec masowej migracji urosła politycznie zwalczana przez establishment i systemowe media partia Alternatywa dla Niemiec. AfD obiecuje, że gdy dojdzie do władzy polityka migracyjna zostanie odwrócona, a bezpieczeństwo zacznie być przywracane.

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