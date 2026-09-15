Imigrant zabił Polaka. "Od lat sprawiają problemy w tym mieście"

W piątek 4 września w centrum Kutna po godz. 22 imigrant z Gruzji zaatakował mężczyznę z Polski. Szybka reakcja policji pozwoliła namierzyć i zatrzymać agresora. Niestety poszkodowany nie żyje.

Imigrant zaatakował i zabił

Informację potwierdziła aspirant Daria Olczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. – Mogę potwierdzić, że wczoraj po godzinie 22 w Kutnie nietrzeźwy obywatel Gruzji spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu obywatelowi Polski. Sprawca został zatrzymany – poinformowała Olczyk w rozmowie z "Panoramą Kutna"

– Według świadków sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci, którzy otrzymali zgłoszenie, natychmiast przystąpili do ustalania jego tożsamości. Dzięki dobremu rozpoznaniu, rozpytaniu świadków oraz szybkim działaniom funkcjonariuszy ustalono dane mężczyzny. Okazał się nim 29-letni obywatel Gruzji. Jeszcze tego samego dnia policjanci zatrzymali go w miejscu zamieszkania – poinformowała policjantka.

Jak się okazało, Gruzin ma 29 lat. Zmarły to 41-letni Polak. Mężczyzna w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala w Łodzi.

Gruzini od lat sprawiają problemy w Kutnie

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o trzymiesięczny areszt dla imigranta. Podejrzany odmówił składania wyjaśnień.

Jak się niebawem okazało, Polaka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł, co potwierdził rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.

Sprawę prowadzono początkowo pod kątem art. 156 Kodeksu karnego, czyli spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 20 lat więzienia.

W związku ze śmiercią poszkodowanego klasyfikacja prawna czynu najprawdopodobniej zostanie zmieniona na art. 156 § 3 Kodeksu karnego. Wówczas minimalna kara to pięć lat pozbawienia wolności, a najwyższa to dożywocie.

Na X dziennikarz i publicysta Adam Gwiazda informował zarówno o samej bójce i zatrzymaniu Gruzina jak również o śmierci Polaka. Przy pierwszej informacji zwrócił uwagę, że "kilka dni wcześniej w tym samym mieście 53-letni pijany Gruzin bez prawa jazdy spowodował kolizję". "Gruzini w Kutnie sprawiają problemy od lat" – podkreślił w najnowszym wpisie Gwiazda.

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