Imigrant, który onanizował się na przystanku zatrzymany. Podano narodowość

Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński poinformował w czwartek, że imigrant, który onanizował się publicznie patrząc na młode dziewczyny na warszawskim przystanku został już namierzony i zatrzymany. Do zdarzenia doszło 1 września o 13:30 przy Hali Kopińskiej na warszawskiej Ochocie. Przybysz najpierw zaczepiał dziewczyny.

"Policjanci Komendy Stołecznej Policji zatrzymali na terenie pow. pruszkowskiego 36-letniego obywatela Azerbejdżanu, który na przystanku autobusowym przy hali Kopińskiej w Warszawie dopuścił się nieobyczajnego zachowania. Zebrany materiał dowodowy może stanowić podstawę do wydalenia z Polski" – przekazał szef MSWiA.

Policja przypomina: Publikacja w MS nie zastępuje zgłoszenia

Przy tej okazji policja podkreśliła, żeby zawsze od razu zgłaszać tego rodzaju zdarzenia, a opublikowanie nagrania w internecie nie jest równoznaczne z zawiadomieniem służb.

Policja wskazała, że "niezwłocznie po zapoznaniu się z zamieszczonym na platformie X wpisem, dotyczącym nieobyczajnego zachowania mężczyzny na przystanku autobusowym przy hali Kopińskiej – co ważne wbrew zawartej w tym wpisie informacji nikt wcześniej nie zadzwonił na Policję z sygnałem na ten temat – warszawscy policjanci podjęli kroki zmierzające do ustalenia tożsamości tego mężczyzny i jego zatrzymania".

"W działania od początku włączyli się aktywnie funkcjonariusze kilku specjalistycznych wydziałów Komendy Stołecznej Policji. Nawiązano kontakt z osobą, która opublikowała na platformie X informację o tym zdarzeniu, a następnie z osobą, która nagrała dołączony do niej materiał wideo" – poinformowano.

Imigrant z Azerbejdżanu

"Intensywna praca policjantów doprowadziła do ustalenia, kim był poszukiwany mężczyzna, a także jego zatrzymania. To 36-letni obywatel Azerbejdżanu. Został zatrzymany w miejscu swojej pracy na terenie powiatu pruszkowskiego. Czynności z zatrzymanym prowadzone są w kierunku wyczerpania znamion czynu z art 197 par 2 KK. Dodatkowo zebrany materiał dowodowy może stanowić podstawę do wszczęcia procedury jego wydalenia z Polski" – zapowiedziała policja.

"Należy podkreślić, że każdą informację dotyczącą zagrożenia bezpieczeństwa Policja traktuje poważnie. Jeżeli są Państwo świadkami niepokojącego zdarzenia, należy niezwłocznie powiadomić Policję – za pośrednictwem numeru alarmowego 112, kontaktując się z pełniącym w tym rejonie służbę patrolem lub osobiście w jednostce Policji. Warto również przekazać funkcjonariuszom wszystkie informacje i materiały, które mogą pomóc w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za dane zachowanie/sytuację" – czytamy.

"Publikacja informacji w mediach społecznościowych nie zastępuje zgłoszenia zdarzenia Policji. Jeżeli sytuacja wymaga pilnej interwencji, najważniejsze jest bezpośrednie przekazanie informacji policjantom, którzy mogą dzięki temu bardzo szybko podjąć odpowiednie czynności" – przekazała policja.