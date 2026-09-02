Imigrant w środku dnia masturbował się przy przystanku w Warszawie
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Imigrant w środku dnia masturbował się przy przystanku w Warszawie

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Imigrant onanizuje się przy przystanku w Warszawie
Imigrant onanizuje się przy przystanku w Warszawie Źródło: X / Bartłomiej Wypartowicz
"Ubogacenie kulturowe" na dobre zawitało do Warszawy? W biały dzień, w środku miasta imigrant zaczepiał dziewczynki, a potem masturbował się publicznie za przystankiem.

Do zdarzenia doszło 1 września o 13:30 na przystanku przy Hali Kopińskiej na warszawskiej Ochocie. To ruchliwe miejsce, w którym zawsze jest duży ruch.

Warszawa. Imigrant onanizował się na przystanku patrząc na młode dziewczyny

"Dzisiaj na przystanku przy Hali Kopińskiej w Warszawie mężczyzna chodził, zaczepiał dziewczynki, podchodził, patrzył, po czym wszedł za przystanek i zaczął się publicznie onanizować. Obcokrajowiec. Po całej akcji zamówił sobie Ubera, wsiadł i odjechał" – napisał na X Bartłomiej Wypartowicz, udostępniając nagranie w mediach społecznościowych.

Materiał potwierdza to, co napisał Wypartowicz. Na razie wiadomo, że policja przyjęła zgłoszenie.

Mulawa: Kolejny przykład ubogacenia kulturowego w Polsce

"Kiedy sprowadzasz trzeci świat, stajesz się trzecim światem" – skomentował jeden z internautów. Poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji zaapelował o nagłaśnianie sprawy.

Sprawą zajmuje się teraz policja. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez partnerkę Bartłomieja Wypartowicza, który zawiadomił policję i dostarczył materiał, na którym widać także twarz sprawcy.

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Opracował: Grzegorz Grzymowicz
Źródło: X / DoRzeczy.pl
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