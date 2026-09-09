Szwecja oferuje imigrantom pieniądze za wyjazd. Tyle płaci im rząd

Od początku 2026 r. osoby spoza UE posiadające zezwolenie na pobyt mogą ubiegać się o świadczenie na powrót do kraju pochodzenia.

Maksymalna kwota wynosi 350 tys. koron szwedzkich (135,3 tys. zł) dla osoby dorosłej, a 25 tys. (9,6 tys. zł) koron dla dziecka.

Łącznie rodzina może otrzymać do 500 tys. koron (193,3 tys. zł). Szwedzki rząd przeznaczył na program 1,3 mld koron (500 mln zł).

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Według Reutersa zainteresowanie programem jest jednak niewielkie. W 2026 r. z oferty skorzystało dotąd zaledwie 171 osób.

Eksperci cytowani przez agencję oceniają, że program ma przede wszystkim znaczenie polityczne i służy pokazaniu wyborcom zdecydowanego stanowiska w sprawie migracji, a nie zwiększeniu liczby osób dobrowolnie opuszczających Szwecję.

Za programem szczególnie mocno opowiadają się Szwedzcy Demokraci, prawicowa partia wspierająca rząd w parlamencie. Ugrupowanie prowadzi kampanię zachęcającą migrantów do wyjazdu i chce rozszerzenia systemu również na osoby posiadające szwedzkie obywatelstwo, które zgodziłyby się je dobrowolnie utracić.

Szwecja zaostrza politykę migracyjną

Premier Ulf Kristersson deklaruje, że zwiększenie skali "reemigracji" jest jednym z priorytetów jego rządu.

W ostatniej dekadzie Szwecja zdecydowanie zaostrzyła politykę migracyjną. Liczba osób ubiegających się tam o azyl spadła z 163 tys. w 2015 r. do bardzo niskiego poziomu w 2025 r.

Reuters zwraca uwagę, że szwedzka polityka jest obserwowana w innych państwach europejskich, gdzie również rośnie presja na ograniczanie migracji i zwiększanie liczby powrotów.

Sondaże przed niedzielnymi wyborami wskazują na wyrównującą się rywalizację między blokiem rządowym a centrolewicową opozycją.

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