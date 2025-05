Szwecja zapłaci migrantom za wyjazd z kraju. Premier podał kwotę

Kristersson powiedział w wywiadzie dla Euronews, że "absolutnie konieczne jest ustanowienie kontroli nad migracją". Złożył propozycję znacznego zwiększenia kwoty pieniędzy, jaką Szwecja oferuje migrantom jako zachętę finansową do opuszczenia kraju.

Obecnie wysokość dofinansowania wynosi 900 euro (3 850 zł) na osobę dorosłą. Inicjatywa ta nie odniosła sukcesu. Według szwedzkiej agencji migracyjnej w 2023 r. zatwierdzono tylko jeden z 70 wniosków.

Szwecja zapłaci jeszcze więcej. Aby tylko wyjechali

Aby odwrócić tę tendencję, rząd proponuje zwiększenie kwoty pomocy do 32 tys. euro (136,9 tys. zł), czyli o 3400 proc. Kristersson przyznał, że w tej sprawie wzoruje się na doświadczeniach Danii.

– Zasadniczo kopiujemy model duński i znacznie zwiększamy tę kwotę, aby ułatwić życie tym, którzy zdają sobie sprawę, że woleliby wrócić do swojego kraju, a także z różnych powodów czują, że nie mogą zbudować satysfakcjonującego życia w Szwecji – tłumaczył.

Premier Kristersson: Mamy problem z integracją migrantów

Jak dodał, ma świadomość, że taki program nie przypadnie do gustu wielu osobom, podkreślając jednocześnie problem z integracją migrantów.

– Jeśli ludzie, którzy mają prawo do legalnego pobytu w Szwecji, ale zasadniczo się nie integrują, nie docenią szwedzkiego stylu życia, to przynajmniej pomyślą o powrocie do swojego kraju ojczystego – argumentował Kristersson.

Propozycja ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Premier Szwecji wyraził również silne poparcie dla uregulowania unijnej polityki migracyjnej, takiej jak pakt migracyjny, i podkreślił, że osoby, których wnioski o azyl odrzucono, nie powinny pozostawać na terytorium Unii Europejskiej.

Zauważył, że postawy w całej Europie "zmieniają się dramatycznie", co może ułatwić podejmowanie decyzji politycznych w kwestii migrantów.

