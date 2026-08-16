W imię owiec

W powieści "Pożyczone wzgórza" odnajdujemy podobny świat, choć akcja rozgrywa się na pograniczu angielsko-szkockim: jest oto rok 2001 i dochodzi do apokalipsy. Nie dlatego, że zmieniła się data w kalendarzu i wirus Y2K wyłączył świat, ale za sprawą pryszczycy. Rząd stosuje tę samą metodę, co podczas epidemii choroby szalonych krów – wybija całe stada, pozostawiając hodowców samych sobie.

Gdy w Polsce ktoś staje po stronie ludzi żyjących z pracy własnych rąk – nie mówiąc już o harówce na roli czy w hodowli – tego obwołuje się PiS-owcem lub komuchem (w zależności od tego, kto atakuje).