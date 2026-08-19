"Czysty populizm". Kierwiński krytykuje pomysły Morawieckiego

We wtorek wieczorem klub parlamentarny Rozwój Plus przedstawił raport zatytułowany "Najbezpieczniejsze państwo świata. Projekt polskiej polityki zarządzania migracją".

Morawiecki przedstawił pomysły na politykę migracyjną

Mateusz Morawiecki wraz z posłami omówił pięć filarów, na których opiera się ich plan w sprawie migracji. Pierwszy z nich ma m.in. na celu zachęcenie polskich emigrantów do repatriacji. Ma temu służyć program "Powrót do Polski". Pierwszy filar ma wspierać też program "Zostań w Polsce", skierowany do osób w wieku 25-35 lat. Jak wskazano w raporcie, miałby on obejmować m.in. ulgi podatkowe i mieszkaniowe dla młodych Polaków, a także pomóc ograniczyć bezrobocie wśród przedstawicieli tej grupy wiekowej.

Drugi filar zakłada powołanie m.in. ministra ds. migracji i asymilacji, a także uszczelnienie granic, np. przez wprowadzenie dodatkowych kontroli.

Trzeci z filarów, zaproponowany przez Rozwój Plus, przewiduje wprowadzenie rocznych limitów napływu imigrantów ustalanych na pięć lat. Limit ten miałby wynosić maksymalnie 35–50 tys. nowych wiz pracowniczych spoza UE rocznie.

Filar czwarty zakłada m.in. wprowadzenie indywidualnego konta imigranta.

Ostatni – piąty filar – to "bezwarunkowa asymilacja", która miałaby obejmować m.in. naukę języka oraz kultury polskiej i europejskiej pod rygorem deportacji.

Kierwiński krytykuje zmiany proponowane przez Morawieckiego. "Czysty populizm"

Do propozycji Rozwoju Plus odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Mateusz Morawiecki zapowiada powołanie służby deportacyjnej. Gdy rządził nic nie zrobił. Granica z Białorusią ciekła jak durszlak, polskie wizy rozdawane były bez kontroli. Nawet deportować tych którzy łamali prawo nie umieli. Zmieniliśmy to a pomysły Morawieckiego to czysty populizm" – napisał na platformie X.

Czytaj też:

Morawiecki zaproponował powołanie nowej służby. "Odpowiednie mundury"