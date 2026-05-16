Zapytano Polaków o ekstradycję Ziobry. Oto, co odpowiedzieli

O to, czy Polska powinna wystąpić z wnioskiem do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry zapytano Polaków w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie serwisu RP.pl.

Wniosek o ekstradycję Ziobry? Ponad połowa Polaków mówi "tak"

Okazuje się, że taki krok popiera aż 52,1 proc. respondentów. Przeciwko wnioskowi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości opowiada się z kolei 23,3 proc. pytanych. Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie ma 24,6 proc. uczestników badania.

– Wraz z wiekiem rośnie poparcie dla wystąpienia do USA z takim wnioskiem – w grupie do 24 lat wynosi ono 40 proc., wśród osób w wieku 25-34 lat 44 proc., w grupie 35-49 lat 50 proc., a wśród osób powyżej 50. roku życia 59 proc. Najwyższy poziom poparcia dla takich działań odnotowano wśród mieszkańców miast do 20 tys. mieszkańców (60 proc.), osób o wykształceniu wyższym (54 proc.) oraz wśród zarabiających powyżej 7000 zł netto (58 proc.) – skomentowała wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Z Węgier do USA

Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, dokąd przybył z Budapesztu. To właśnie tam przebywał przez ostatni czas, ponieważ w okresie rządów Viktora Orbana przyznano mu na Węgrzech azyl polityczny. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów związanych z rzekomymi nieprawidłowościami w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Politykowi Prawa i Sprawiedliwości grozi do 25 lat pozbawienia wolności.

W związku z wyjazdem Ziobry do Stanów Zjednoczonych podjęcie kroków prawnych w tej sprawie zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Już zleciłem i prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym, mamy stosowną umowę z USA – poinformował szef resortu sprawiedliwości.

Żurek wywiera presję na sąd? "Nieście na sobie ciężar odpowiedzialności"

