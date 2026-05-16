"Kupuj pan trumnę". Mąż znanej aktorki usłyszał to od lekarki

W ostatnich tygodniach pojawiły się niepokojące informacje o Hannie Bieluszko. Aktorka znana m.in. z serialu "M jak Miłość" w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala. W sieci pojawiły się apele o wsparcie zbiórki na jej walkę z "zabójczą chorobą". Początkowo nie było wiadomo, z jakim schorzeniem mierzy się aktorka.

Z tym nowotworem walczy Hanna Bieluszko. "Czułam, jakbym zrobiła coś niestosownego"

Okazuje się, że chodzi o nowotwór jelita grubego. Hanna Bieluszko sama przekazała tę informację w jednym z wywiadów, kiedy jej stan się ustabilizował.

– Kiedy w eleganckim towarzystwie zaczynałam mówić o moim raku, czułam, jakbym zrobiła coś niestosownego. Taki bąk puszczony między kulturalnymi ludźmi, którzy zupełnie nie wiedzą, jak się zachować: skomentować czy lepiej udawać, że się nie usłyszało. Rak to jedno, ale rak jelita grubego... Bo ja mam raka jelita grubego, proszę państwa. A przecież "damy" nie tylko nie puszczają bąków, ale nawet nie mają jelit, zwłaszcza grubego – mówiła w rozmowie z dziennikarzem Onetu Dawidem Dudko.

"Kupuj pan trumnę"

Ostatnio aktorka gościła w programie "Dzień Dobry TVN". Tam zdradziła, co usłyszał od lekarki jej mąż. Słowa te pokazują, jak dramatyczna była to sytuacja. – Robią mi tomografię i okazuje się, że coś dziwnego jest w tym brzuchu. W tym momencie urywa mi się film, ląduję w szpitalu. Spędzam tam noc. Mąż przychodzi rano i pyta lekarkę jedzącą pączka, co dalej, a ona mówi: Rak rozsiany po całym organizmie. Stan paliatywny. Wiesz, co to znaczy stan paliatywny, prawda? Kupuj pan trumnę – wyznała.

Aktorka nie ukrywa, że w okresie choroby najgorsze było dla niej to, że była zupełnie zdana na innych. W tym czasie przeszła dwie operację, a następnie walczyła z sepsą.

Hanna Bieluszko to pochodząca z Poznania aktorka, absolwentka PWST w Krakowie. Szerszej publiczności znana jest m.in. z roli doktor Reni Zakrzewskiej-Nowickiej w serialu "M jak Miłość". aktorka

Czytaj też:

"Sytuacja graniczna". Znana aktorka walczy z poważną chorobąCzytaj też:

"Była nieprzytomna". Podano przyczynę śmierci Stanisławy Celińskiej