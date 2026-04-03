"Sytuacja graniczna". Znana aktorka walczy z poważną chorobą

W czwartek w sieci pojawił się niepokojący apel dotyczący Hanny Bieluszko.

Hanna Bieluszko walczy o zdrowie. Poruszający apel teatru

Zamieścił go Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Z wpisu wynika, że aktorka zmaga się z bardzo poważną chorobą, koszty jej leczenia i rehabilitacji są ogromne, a droga do odzyskania sił długa i wymagająca. "Nie umiemy wyrazić, jak bardzo poruszyła nas wiadomość o tym, co spotkało Hanię. Wiemy jednak jedno, chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by JEJ pomóc. Dlatego zwracamy się do Państwa, naszych Widzów i Przyjaciół, prosimy inne teatry o wsparcie. Każda wpłata ma znaczenie. Naprawdę każda. Nawet najmniejsza kwota przybliża Hanię do powrotu do zdrowia i daje realną pomoc w walce o jej sprawność" – napisał teatr.

Z załączonego do wpisu linku do zbiórki na platformie Zrzutka.pl dowiadujemy się, że Hannę Bieluszko dotknęła "zabójcza choroba". Teraz nieco więcej o stanie zdrowia aktorki opowiedziała w rozmowie z "Faktem" Ilona Łepkowska, prywatnie jej przyjaciółka.

Ilona Łepkowska o chorobie aktorki: To była naprawdę głęboka zapaść

Scenarzystka przyznała, że pozostaje w kontakcie z Bieluszko i, że odwiedziła jej w szpitalu tydzień temu. Nie chciała zdradzić żadnych okoliczności dotyczących pogorszenia stanu zdrowia swojej przyjaciółki, tłumacząc że nie jest do tego upoważniona i to "bardzo osobista sprawa". Jednocześnie przyznała, że to ciężka choroba. – Natomiast obecny stan nie jest bezpośrednio jej efektem, tylko wynikiem nieszczęśliwego splotu okoliczności i pewnych niedopatrzeń. Doszło do bardzo poważnego pogorszenia zdrowia – wyjaśniła.

Pytana o rokowania, Łepkowska podkreśliła, że "kryzys minął". – Jest szansa, że Hania stanie na nogi i wróci do sprawności, ale to będzie bardzo trudny i długi proces. Teraz jest pod świetną opieką. Potrzebna będzie nie tylko dalsza terapia, ale też długotrwała, specjalistyczna rehabilitacja. To była naprawdę głęboka zapaść, wręcz sytuacja graniczna. Jednak na szczęście z każdym dniem jest lepiej. Teraz jest pod świetną opieką i myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku – powiedziała scenarzystka.

Hanna Bieluszko to pochodząca z Poznania aktorka, absolwentka PWST w Krakowie. Szerszej publiczności znana jest m.in. z roli doktor Reni Zakrzewskiej-Nowickiej w serialu "M jak Miłość".

Czytaj też:

