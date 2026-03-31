Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka. Gwiazda PRL miała 88 lat

O śmierci artystki poinformował we wtorek Dom Artystów Weteranów w Skolimowie, w którym spędziła ostatnie lata swojego życia. Aktorka zmarła w wieku 88 lat.

Nie żyje Aleksandra Zawieruszanka. "Pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości"

"Zmarła ceniona aktorka filmowa i teatralna Aleksandra Alicja Zawierucha-Paprocka, znana szerokiej publiczności jako Aleksandra Zawieruszanka, mieszkanka naszego Domu" – podano.

Z przekazanych informacji wynika, że aktorka przyjechała do Domu Artystów Weteranów przyjechała w październiku 2023 roku. "Była ważną częścią naszej wspólnoty – swoją obecnością wnosiła spokój, ciepło i serdeczność, a codziennym uśmiechem i rozmową rozświetlała nasz Dom. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba pełna pasji, empatii i prawdziwej artystycznej wrażliwości, która swoim życiem i twórczością inspirowała innych" – podkreślono na oficjalnej stronie DAW.

Aleksandra Zawieruszanka. Gwiazda kultowych seriali PRL

Początek kariery aktorskiej Aleksandry Alicji Zawieruchy-Paprockiej przypadł na lata 60. To wtedy, niedługo po ukończeniu studiów aktorskich, otrzymała angaż w Teatrze Narodowym. Tam wypatrzył ją Stanisław Bareja i zaproponował rolę w komedii "Mąż swojej żony". Rolą lekkoatletki Jadwigi Fołtasiówny-Karcz zdobyła zarówno sympatię widzów, jak i uznanie krytyków. Choć aktorka koncentrowała się na grze w teatrze, miała na swoim koncie kreacje w kultowych produkcjach PRL. To przede wszystkim "Stawka większa niż życie", gdzie u boku Stanisława Mikulskiego wcieliła się w rolę Edyty Lausch czy "Rzeczpospolita babska", gdzie zagrała porucznik Krystynę Gromowicz. Widzowie mogli ją podziwiać również w Wakacjach z duchami", "Podróży za jeden uśmiech" czy później w "Na dobre i na złe".

