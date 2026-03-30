Nie żyje prof. Kazimierz Nowaczyk. "Jestem wstrząśnięty"

Informację o śmierci prof. Kazimierza Nowaczyka przekazała w niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych jego żona Lidia.

Nie żyje prof. Kazimierz Nowaczyk. Antoni Macierewicz: Jestem wstrząśnięty

"Opatrzony Sakramentami, mój mąż, Kazimierz Nowaczyk, zmarł wczoraj 28.III.2026 r. na raka trzustki. Dziękujemy wszystkim, którzy okazali nam współczucie a Zmarłemu prawdziwie przyjacielską pomoc, co uczyniło łatwiejszymi ostatnie dni Jego życia, oraz modlili się w Jego intencji" – napisała na platformie X.

Informację tę w rozmowie z portalem Niezalezna.pl potwierdził były minister obrony narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. – To człowiek, który poniósł wielkie zasługi dla badania tragedii smoleńskiej. Jestem wstrząśnięty – powiedział polityk.

Kim był Kazimierz Nowaczyk?

Kazimierz Nowaczyk to polski naukowiec, fizyk przez wiele lat pracujący w Stanach Zjednoczonych. Specjalizował się w spektroskopii fluorescencyjnej i molekularnej. Był absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. W stanie wojennym w ramach akcji "uczelnie" został internowany i osadzony w więzieniu w Iławie. To tam poznał Antoniego Macierewicza.

We wrześniu 2010 roku zaangażował się w prace zespołu parlamentarnego badającego przyczyny katastrofy smoleńskiej. W 2016 roku został I zastępcą przewodniczącego Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem, powołanej przy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. W kwietniu kolejnego roku z powodu dymisji złożonej przez Wacława Berczyńskiego został wyznaczony na pełniącego obowiązki przewodniczącego podkomisji]. Pełnił tę funkcję do 11 stycznia 2018, kiedy to szefem podkomisji został Antoni Macierewicz.

Za swoją działalność został uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

