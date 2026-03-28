Nie żyje wieloletni poseł. Miał 77 lat

Informację o śmierci Romualda Ajchlera przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Nie żyje Romuald Ajchler

"Odszedł Romuald Ajchler. Z wielkim smutkiem przyjąłem tę wiadomość, wspominając Jego troskę o rodzinę, opowieści o regionie i dzielenie się bogatym doświadczeniem. Zasłużony Wielkopolanin, energiczny polityk i samorządowiec, rzecznik polskiego rolnictwa, człowiek Lewicy. Postać znana i szanowana przez całe dekady. Dziękujemy za lata ciężkiej pracy na rzecz Ojczyzny. Cześć Jego Pamięci!" – napisał wiceminister na swoim profilu na Facebooku.

Polityk Lewicy, wieloletni poseł na Sejm

Romuald Ajchler zmarł w piątek 27 marca w wieku 77 lat. Był wieloletnim posłem na Sejm. W gmachu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie zasiadł aż sześciokrotnie. W latach: 1993–2005, 2007–2015, 2019–2023.

Urodził się w Dusznikach. Od 1970 roku związany był z Polską Partią Robotniczą, w której działał aż do jej rozwiązania. W czasie swojej późniejszej kariery politycznej związany był z lewicą. Był członkiem m.in. Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Nowej Lewicy.

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku nie ubiegał się o mandat posła. Z kolei rok później bezskutecznie startował z list Lewicy to sejmiku.

Prywatnie był bratem Zbigniewa Ajchlera, także polityka.

