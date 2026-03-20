Tragedia europosła KO. Pożegnał ukochaną żonę

Informację o śmierci Eleonory Protas przekazały warmińsko-mazurskie struktury Koalicji Obywatelskiej.

Nie żyje żona europosła Koalicji Obywatelskiej

"Posłowi do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącemu regionu (...) Jackowi Protasowi wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci ukochanej żony" — napisano.

Wyrazy wsparcia dla europosła popłynęły od wielu partyjnych kolegów. Kondolencję złożył Protasowi m.in. poseł Krzysztof Truskolaski. "Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Eleonory Protas. W tym trudnym czasie składam najszczersze kondolencje dla rodziny i bliskich" — napisał w mediach społecznościowych parlamentarzysta.

"Wiadomość o śmierci pani Eleonory Protas przyjąłem z wielkim smutkiem. Panu Jackowi Protasowi oraz jego bliskim składam szczere wyrazy współczucia" — podkreślił z kolei senator Maciej Żywno.

Eleonora i Jacek Protasowie byli małżeństwem 40 lat. Ledwie na początku obchodzili okrągłą rocznicę ślubu. – 40 lat to dużo i mało, ale zawsze razem – pisała wówczas w sieci z okazji jubileuszu nieżyjąca już żona polityka.

Kim jest Jacek Protas?

Jacek Protas to pochodzący z Lidzbarku Warmińskiego europoseł Koalicji Obywatelskiej. Karierę polityczną rozpoczął w latach 90., zasiadając w radzie miejskiej. W latach 1996-1998 pełnił funkcję jej przewodniczącego. Trzy razy z rządu udało mi się uzyskać mandat radnego powiatu lidzbarskiego. Następnie, w roku 2000, objął funkcję starosty. W 2001 roku wystartował do Sejmu z list Platformy Obywatelskiej. Mandatu poselskiego nie udało się jednak uzyskać. W kolejnym roku nie udało mu się również zostać starostą lidzbarskim. Z kolei po wyborach samorządowych w 2006 roku został powołany przez sejmik województwa na stanowisko marszałka warmińsko-mazurskiego. Po raz pierwszy udało mu się dostać do Sejmu w 2015 roku. Następnie dwukrotnie udawało mu się uzyskać reelekcję. W grudniu 2023 roku został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego z sukcesem wystartował z pierwszego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w okręgu nr 3, obejmującego teren województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W związku z rozpoczęciem pełnienia mandatu europosła, odszedł z rządu Donalda Tuska.

Czytaj też:

