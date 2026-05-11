Ekstradycja Ziobry? "Polska zostanie rozłożona na łopatki"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę wieczorem medialne doniesienia, w myśl których przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że polityk przybył tam z Węgier, gdzie wcześniej uzyskał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. – Jestem w USA. Wczoraj przyleciałem. (...) To niezwykle złożony, piękny kraj. Najsilniejsza demokracja świata, nasz sojusznik – powiedział Zbigniew Ziobro.

Ozdoba: Ziobro korzysta z wolności

– Zbigniew Ziobro jest W Stanach Zjednoczonych, największej demokracji na świecie. Potwierdził już swoją obecność pan minister, że za oceanem korzysta z wolności Stanów Zjednoczonych i rozumiem, że czeka na wniosek o ekstradycję ze strony państwa polskiego – powiedział Jacek Ozdoba w Polsat News.

Dopytywany, gdzie dokładnie jest, poseł nie potrafił udzielić jasnej odpowiedzi. – Tego za bardzo nie mogę mówić, ale pan minister potwierdza rzeczywiście, że USA. Ja nie chcę, to by brzmiało jak scena w „Kilerze”: wiem, ale nie powiem – stwierdził.

– Ja nie znam, nie mam informacji. Ostatni raz rozmawiałem z panem ministrem zaraz po wyborach na na Węgrzech, więc nie będę tutaj wprowadzał państwa w błąd. Nie mam takich informacji. Mogę powiedzieć jedno, że sama sprawa jest naprawdę bardzo dęta. Jest to polityczne działanie – podkreślił.

Ozdoba: To będzie kompromitacja państwa

Przypomnijmy, że po informacji o pobycie Zbigniewa Ziobry w USA minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zwróci się zarówno do tego kraju, jak i Węgier o podstawy prawne, które umożliwiły mu opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Ozdoba został też zapytany o słowa ministra sprawiedliwości, który mówił o ekstradycji Ziobry. – Jeśli rzeczywiście dojdzie do wniosku o ekstradycję, na gruncie prawa amerykańskiego, to uważam, że pokazanie, bo nawet nie clue sprawy Funduszu Sprawiedliwości, ale to, co się wydarzyło wokół wymiaru sprawiedliwości, jest na tyle miażdżącą rzeczą, że sądzę, że państwo polskie zostanie rozłożone na łopatki. Niestety, bo mówimy o kompromitacji międzynarodowej – ocenił Ozdoba.

