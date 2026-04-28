Bractwo św. Piusa X ekskomunikowane? Watykan zabrał głos

Pytany o ocenę aktualnej sytuacji Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X abp Ochoa odpowiedział:

"Dla mnie jest to bardzo bolesna sprawa, zwłaszcza że za czasów papieża Benedykta miałem okazję zapoznać się z ich sytuacją i kilkakrotnie spotkać się z niektórymi z ich przełożonych. Odczuwają oni potrzebę posiadania szafarzy do sprawowania niektórych sakramentów, ale uważam, że poważnym błędem było przedstawienie tej sprawy jako narzucenie Stolicy Apostolskiej, ogłaszając wprost, tak, jakby to był fakt dokonany, że zamierzają przeprowadzić święcenia biskupie.

Jest to postawa tych, którzy od samego początku uważają się za pozostających poza Kościołem. Stanowisko to jest sprzeczne z ich własną świadomością, że nie posiadają jurysdykcji kościelnej. Istotnie, gdy musieli nałożyć sankcje dyscyplinarne za pewne zachowania niektórych swoich księży, zwrócili się do Kongregacji Nauki Wiary, która udzieliła im uprawnień, aby tak uczynili.

Co więcej, papież Franciszek bezpośrednio udzielił ich kapłanom uprawnień do spowiadania na całym świecie i wydał instrukcje, aby biskupi diecezjalni mogli udzielać im licencji do udzielania ślubów, zapewniając w ten sposób, że małżeństwa nie będą nieważne dla Kościoła katolickiego z powodu braku formy kanonicznej. Teraz wszystko to może zostać zagrożone, co stanowi ciężką odpowiedzialność dla tych, którzy decydują się nie przestrzegać pouczenia papieża" – stwierdził sekretarz Dykasterii do spraw Tekstów Prawnych.

Ekskomunika również dla wiernych? Bp Fellay ostrzega

Należy dodać, że w minioną niedzielę były przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X, bp Bernard Fellay, udzielając bierzmowania w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w stanie Kansas ostrzegł, że wiernym może grozić ekskomunika, ponieważ pojawiają się sygnały, że Rzym przygotował odpowiedź na ewentualne święcenia biskupie bez papieskiego upoważnienia. "Nie chcę tu odgrywać roli proroka, ale jestem prawie pewien, że istnieje ogromne prawdopodobieństwo, iż wszyscy, łącznie z nami, zostaniemy ekskomunikowani i uznani za schizmatyków" – powiedział hierarcha, z którego ekskomunikę zniósł Benedykt XVI w 2009 roku.

Jak donosi na łamach Il Giornale Nico Spuntoni Dykasteria do spraw Nauki Wiary jest już przygotowana na ewentualność ekskomunikowania Bractwa św. Piusa X po święceniach.

Stolica Apostolska jasno przedstawiła już swoje stanowisko. W oświadczeniu wydanym po spotkaniu prefekta Dykasterii ds. Nauki Wiary z przełożonym generalnym Bractwa ponownie podkreślono, że święcenia biskupie przeprowadzone bez mandatu papieskiego będą miały poważne konsekwencje. W oświadczeniu stwierdzono, że "wyświęcenie biskupów bez mandatu Ojca Świętego, który posiada najwyższą, pełną, powszechną, bezpośrednią i zwyczajną władzę (por. KPK, kan. 331; Konstytucja dogmatyczna Pastor aeternus, rozdziały I i III), oznaczałoby zdecydowane zerwanie komunii kościelnej (schizmę) z poważnymi konsekwencjami dla całego Bractwa".

Leon XIV może pójść w ślady Jana Pawła II

Inne, mniej oficjalne doniesienia sugerują, że podobny kierunek działań może być obecnie rozważany. Blog Rorate Caeli, powołując się na anonimowe źródła rzymskie, poinformował 25 kwietnia, że papież Leon XIV "postanowił postępować zgodnie «z orzecznictwem z 1988 r. »" w odniesieniu do wszelkich przyszłych konsekracji dokonywanych przez Bractwo. Według doniesienia przygotowano już dekret "podobny w tonie i treści do tego ogłoszonego przez papieża Jana Pawła II za pośrednictwem kardynała Bernardina Gantina … 1 lipca 1988 r.".

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X kwestionuje część głównego nauczania Soboru Watykańskiego II, uznając je za sprzeczne z wcześniejszą tradycją. Spór dotyczy kluczowych kwestii: wolności religijnej, dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego, koncepcji kolegialności biskupiej, a także autorytetu samych dokumentów soborowych.

"Publiczny akt schizmy". Arcybiskup uderza w wiernych TradycjiCzytaj też:

Ważny apel biskupa Schneidera do papieża. Chodzi o Bractwo św. Piusa X