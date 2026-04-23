Bal Kurskiego na tonącym okręcie. Mentzen publikuje zaskakujący spot

Na filmie widzimy, jak statek z logiem PiS próbuje przedrzeć się przez sztorm. Na pokładzie zażartą walkę o ster toczą Mateusz Morawiecki oraz Przemysław Czarnek. Tymczasem nieopodal pomimo burzy i fal wdzierających się na pokład Jacek Kurski bierze udział w balu.

Następnie do tonącego okrętu PiS podpływa luksusowy jacht ze Sławomirem Mentzenem. Lider Konfederacji na filmie pomaga uratować pasażerów i odpływa z nimi, podczas gdy statek Morawieckiego i Czarnka tonie.

"Wartości nie toną. Czas na przesiadkę!" – napisał Mentzen.

Politycy PiS oburzeni

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie kryją oburzenia nagraniem Mentzena.

"Urocza reklamówka pokazująca z kim dziś walczy Pana partia, ale w jednym jest prawdziwa: w @pisorgpl jest dyskusja i spór programowy, w Konfederacji zamordyzm porównywalny tylko z tym co dzieje się u Tuska. W kwestiach wartości sprawa zaś wygląda tak: zero programu, zero odpowiedzialności za ten stan rzeczy i zero chęci zmiany tej sytuacji. Pozostają mgliste hasełka, z których zresztą po czasie najchętniej się wycofujecie (vide „100 ustaw Mentzena”). Zachęcam do dobrej wspólnej pracy na rzecz Polski" – napisał poseł Łukasz Schreiber.

"Sławku, płyniesz tym jachtem z KPO? Internet przyjmie wszystko – nawet politykę sprowadzoną do kabaretu. Tyle że państwo to nie scena dla influencerów, tylko odpowiedzialność za ludzi i bezpieczeństwo Polski" – napisał europoseł Arkadiusz Mularczyk.

Morawiecki czy Czarnek? Zaskakujące wyniki sondażu

"Kto Twoim zdaniem byłby lepszym kandydatem na premiera: Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni SW Research w najnowszym sondażu na zlecenie Onetu.

Odpowiedzi pokazują, że żaden z polityków nie ma dziś wyraźnej przewagi w oczach opinii publicznej. Byłego premiera Mateusza Morawieckiego wskazało 23,6 proc. uczestników badania, natomiast byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka – 11,9 proc. pytanych.

Co ciekawe, najwięcej wskazań – aż 42,2 proc. – uzyskała opcja "nie widzę między nimi różnicy". Ponadto 22,3 proc. badanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie.

