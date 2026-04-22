Polacy są prawicowi? Najnowsze badania pokazują, jakie poglądy dominują

Z najnowszego sondażu pracowni Stan360 wynika, że na początku 2026 r. największą grupę wśród Polaków stanowią osoby identyfikujące się z poglądami prawicowymi. W marcu 2026 r. odsetek ten wyniósł 41 proc.

Drugą pod względem liczebności grupą są respondenci o poglądach centrowych – 32 proc. Jednocześnie 19 proc. badanych deklaruje poglądy lewicowe. Natomiast 8 proc. ankietowanych nie potrafiło określić swoich poglądów politycznych.

Dane z ostatnich miesięcy wskazują na względną stabilizację preferencji politycznych. W styczniu udział osób o poglądach prawicowych wynosił 43 proc., w lutym 41 proc., a w marcu utrzymał się na tym samym poziomie. W przypadku centrum odnotowano wartości odpowiednio 33 proc., 31 proc. i 32 proc., co oznacza niewielkie wahania.

Poparcie dla poglądów lewicowych pozostaje wyraźnie niższe i w pierwszym kwartale 2026 r. kształtowało się na poziomie od 18 do 20 proc. Z kolei odsetek osób niezdecydowanych utrzymywał się w przedziale od 4 do 11 proc., przy czym w marcu wyniósł 8 proc.

Jak te poglądy rozkładają się przy uwzględnieniu podziału na płeć? Wśród kobiet wyniki są bardziej ujednolicone. 33,7 proc. deklaruje poglądy prawicowe, 32,1 proc. – centrowe, a 26 proc. – lewicowe. Zupełnie jednak inaczej sytuacja wygląda wśród mężczyzn – 48,6 proc. ma poglądy prawicowe, 31,1 proc. centrowe, a 12,3 proc. lewicowe.

Na kogo chcą głosować Polacy? Prawica odzyska władzę?

W ankiecie pracowni United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski Koalicja Obywatelska dostała w sondażu 32,1 proc. głosów (wzrost o 1,6 pkt proc. w zestawieniu z poprzednim badaniem tej pracowni). Ugrupowanie premiera Donalda Tuska mogłaby liczyć na 195 mandatów w Sejmie. Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 20,3 proc. pytanych (spadek o 3,4 pkt proc.), co oznacza, że największe ugrupowanie opozycyjne miałoby 115 miejsc w Sejmie.

Na ostatnim miejscu podium uplasowała się Konfederacja Wolność i Niepodległość z poparciem 13,2 proc. wyborców (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu). Ugrupowanie, któremu przewodzi Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen otrzymałoby 68 mandatów. Czwarte miejsce należy do Konfederacji Korony Polskiej pod wodzą Grzegorza Brauna, na którą oddanie głosu zadeklarowało 8,5 proc. badanych (wzrost o 0,1 pkt proc.). Ugrupowanie polskiego posła do Parlamentu Europejskiego wprowadziłoby do Sejmu 36 posłów.

Nieistniejąca formacja bazująca na Stowarzyszeniu Rozwój Plus przekroczyła próg wyborczy z wynikiem 5,1 proc. poparcia. Środowisku Mateusza Morawieckiego zabrakłoby jednak jednej "szabli" do założenia klubu parlamentarnego – mogłoby bowiem liczyć na 14 mandatów.

Czytaj też:

Wicepremier nie ma wątpliwości: Morawiecki przejmie PiSCzytaj też:

Rozbicie PiS przez Morawieckiego? Polacy zabrali głos