Rozbicie PiS przez Morawieckiego? Polacy zabrali głos

W poniedziałek wieczorem doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz europosła PiS Adama Bielana.

Dzień później obaj byli premierzy wystąpili wspólnie na konferencji prasowej. Prezes PiS podkreślił, że trwająca siedem godzin rozmowa przyniosła "kompromis" sprowadzający się do tego, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego przez Morawieckiego, będzie "prowadzona jakby wewnątrz partii". Zapowiedział również dalsze prace nad "rozwiązaniem problemu stowarzyszenia", których wewnątrz partii jest obecnie kilka. Prezes PiS podkreślił, że w związku z porozumieniem partia będzie miała "dwa płuca".

Po konferencji prasowej głos zabrał rzecznik partii Rafał Bochenek, który przedstawił szczegóły porozumienia.

Przypomnijmy, że nowa inicjatywa byłego premiera wzbudziła poważny niepokój wśród kierownictwa PiS, które obawiało się, że z czasem stowarzyszenie doprowadzi do rozbicia i osłabienia partii. Czy faktycznie tak mogło się stać? Jak się okazuje, całkiem spora grupa Polaków uważa, że tak.

Polacy: Morawiecki mógł zaszkodzić PiS

W sondażu UCE Research respondentom zdano pytanie: "Czy ewentualne opuszczenie przez Mateusza Morawieckiego Prawa i Sprawiedliwości byłoby osłabieniem tej partii?". Twierdząco odpowiedziało na nie 44,5 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 30,6 proc. ankietowanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazała ponad jedna czwarta (25,6 proc.) respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię UCE Research na zlecenie Onetu w dniach 20-21 kwietnia 2026 r. metodą CAWI (wspomaganych komputerowo ankiet internetowych) na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.

Czytaj też:

Czytaj też:

