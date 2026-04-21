Na co zgodzili się Kaczyński i Morawiecki? Bochenek przedstawił szczegóły

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpił we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Obaj politycy podkreślili, że doszli do porozumienia w sprawie założonego kilka dni temu przez byłego premiera Stowarzyszenia Rozwój Plus. Inicjatywa Morawieckiego została odebrana przez kierownictwo partii jako próba rozbicia ugrupowania i osłabienia największej partii opozycyjnej na półtora roku przed wyborami parlamentarnymi. Ostatecznie konflikt został zażegnany, a Kaczyński i Morawiecki zapewnili, że wspólnie będą pracowali na zwycięstwo PiS w 2027 roku.

Szczegóły porozumienia

Szczegóły osiągniętego porozumienia przedstawił rzecznik PiS. Rafał Bochenek wskazał, że "działalność stowarzyszenia Rozwój Plus i wszelka aktywność jego członków będzie koncentrowała się na inicjatywach w ramach Rady Eksperckiej, w strukturze partii, a nie obok".

Członkowie PiS, którzy zasilili szeregi stowarzyszenia staną się automatycznie członkami powołanej przez kierownictwo partii Rady Eksperckiej. Stowarzyszenie nie będzie odtąd przyjmowało nowych członków, którzy należą do partii Jarosława Kaczyńskiego. Ponadto Rozwój Plus nie będzie zakładał struktur terenowych oraz powoływało pełnomocników.

O tym, kto dołączy do Rady Eksperckiej i stanie na jej czele, zdecyduje Prezydium Komitetu Politycznego.

"Tylko razem, w jedności — tego uczy doświadczenie — jesteśmy w stanie zwyciężać" – zakończył swój wpis Bochenek.

Konflikt w PiS

W środę Mateusz Morawiecki potwierdził, że powołał stowarzyszenie "Rozwój Plus".

W czwartek po spotkaniu władz PiS, rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek poinformował, że stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne.

Jarosław Kaczyński w piątek podczas konferencji prasowej w Sejmie, powiedział, że "trzeba wybrać – i jasno mówię – że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie". – I będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością – oświadczył prezes PiS.

