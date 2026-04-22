Wicepremier nie ma wątpliwości: Morawiecki przejmie PiS

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekazał na wtorkowej konferencji prasowej, że na spotkaniu z Mateuszem Morawieckim doszło do kompromisu. "Partia będzie miała dwa płuca" – dodał lider największej partii opozycyjnej. Prezes PiS wystąpił razem z byłym premierem.

– Wczoraj, ale i dzisiaj, bo koniec był o 2:00 w nocy, doszło do długiej, 7-godzinnej rozmowy między panem premierem a mną. Ta rozmowa przyniosła, przynajmniej jestem o tym głęboko przekonany, kompromis – powiedział Jarosław Kaczyński.

Kosiniak-Kamysz: Morawiecki zostanie liderem

Lider PSL przekonuje, że jego zdaniem nigdy nie było tematu wyjścia Mateusza Morawieckiego i jego stronników z PiS-u. - Walczył o silniejszą pozycję, o partnerstwo. I moim zdaniem to osiągnął – stwierdził w rozmowie z Radiem Zet.

W jego opinii przeciwnicy byłego premiera ponieśli dotkliwą porażkę, dlatego też pomimo rzekomego kompromisu pojawiają się głosy krytyczne o stowarzyszeniu Morawieckiego.

Kosiniak-Kamysz został też zapytany o Jacka Sasina i Tobiasza Bocheńskiego, którzy są we frakcji przeciwników Morawieckiego. - Nie są na tym samym poziomie, choć wygrali bój o kandydata na premiera, bo jest Przemysław Czarnek, który stał się twarzą PiS-u, ale nie wygrali pozycji partnerskiej – odparł wicepremier.

- Myślę, że Morawiecki na finale przejmie, zostanie liderem PiS-u - ocenił. Jego zdaniem do takiej sytuacji mogłoby dojść nie wbrew prezesowi PiS, ale jedynie przy jego akceptacji. – Inaczej się nie da zostać liderem PiS-u. Ale ono [stanowisko – red.] nie zdobyte przez sympatię, tylko przez siłę - dodał.

Polacy: Morawiecki mógł zaszkodzić PiS

W sondażu UCE Research respondentom zdano pytanie: "Czy ewentualne opuszczenie przez Mateusza Morawieckiego Prawa i Sprawiedliwości byłoby osłabieniem tej partii?". Twierdząco odpowiedziało na nie 44,5 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 30,6 proc. ankietowanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazała ponad jedna czwarta (25,6 proc.) respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię UCE Research na zlecenie Onetu w dniach 20-21 kwietnia 2026 r. metodą CAWI (wspomaganych komputerowo ankiet internetowych) na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków w wieku 18-80 lat. Respondenci zostali dobrani w sposób kwotowo-losowy z wykorzystaniem panelu badawczego, a udział w badaniu miał charakter anonimowy.

