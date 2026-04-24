Pierwszy taki sondaż. Kto poparłby partię Morawieckiego?

Według sondażu CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbywały się teraz, hipotetyczna partia Mateusza Morawieckiego przekroczyłaby próg wyborczy i weszłaby do Sejmu. Na formację byłego premiera mogłoby oddać głos 6 proc. badanych, deklarujących chęć udziału w wyborach.

Elektorat potencjalnego ugrupowania Morawieckiego w największym stopniu bazowałby na dotychczasowych wyborcach PiS. Stanowiliby oni 60 proc. ogółu. 27 proc. to zwolennicy Konfederacji Wolność i Niepodległość, 9 proc. – wyborcy niezdecydowani, 2 proc. – wyborcy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, 2 proc. – wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

Tyle straciłoby PiS, gdyby Morawiecki założył partię

Najbardziej na utworzeniu partii przez Morawieckiego straciłoby Prawo i Sprawiedliwość. 17 proc. aktualnego elektoratu PiS mogłoby przenieść swój głos na formację byłego premiera. Konfederacja Wolność i Niepodległość zanotowałaby odpływ 11 proc. zwolenników, zaś Konfederacja Korony Polskiej straciłaby 2 proc. wyborców.

Na partię Morawieckiego zagłosowałoby tylko 4 proc. niezdecydowanych badanych, deklarujących chęć udziału w wyborach parlamentarnych. Nowe ugrupowanie nie stanowiłoby poważnej alternatywy dla wyborców partii koalicji rządzącej. Zainteresowanych przeniesieniem swoich głosów byłoby zaledwie 4 na 1000 zwolenników Koalicji Obywatelskiej. Wśród wyborców PSL, Polski 2050, Nowej Lewicy i partii Razem nie znaleźli się żadni chętni do ewentualnego głosowania na ugrupowanie byłego premiera.

Sondaż został zrealizowany metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) w okresie 20-22 kwietnia 2026 r. na próbie 1000 respondentów.

Przełom w rozmowie Kaczyńskiego z Morawieckim

W poniedziałek wieczorem doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Adama Bielana. We wtorek Kaczyński i Morawiecki wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Prezes PiS podkreślił, że trwająca aż siedem godzin rozmowa przyniosła "kompromis sprowadzający się najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii". Chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus, które założył Morawiecki.

Kaczyński wyjaśnił, że członkowie stowarzyszenia wejdą w skład nowo powołanej Rady Eksperckiej. Lider Prawa i Sprawiedliwości zaznaczył, że ugrupowanie będzie miało od teraz "dwa płuca".

"Jeszcze przed tymi uzgodnieniami, kiedy w mediach przewidywano utworzenie przez Mateusza Morawieckiego odrębnej od PiS partii, zapytaliśmy ankietowanych o ich poparcie dla takiej hipotetycznej inicjatywy" – podkreśliło CBOS.

