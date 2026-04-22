Morawiecki czy Czarnek? Zaskakujące wyniki sondażu

Na początku marca w krakowskiej hali "Sokół" Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swojego kandydata na premiera. Jest nim były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Komentatorzy wskazują, że decyzja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego to próba odzyskania części wyborców, którzy zawiedzeni rządami PiS odeszli do Konfederacji Wolność i Niepodległość oraz Konfederacji Korony Polskiej.

Nie jest tajemnicą, że o "nominację" zabiegał były premier Mateusz Morawiecki. – W tle był premier Morawiecki, którego dążenie do powrotu na to stanowisko jest zupełnie naturalne i jego zasługi niepodważalne. No ale my mamy główny zasób elektoratu na prawo, tam nie jest popularny (...). Czy dlatego, że zrobił coś złego? Jak każdy, popełnił jakieś błędy, ale generalnie rzecz biorąc, zrobił więcej dobrego niż złego – tłumaczył Kaczyński w rozmowie z Anitą Gargas.

Morawiecki czy Czarnek? Są wyniki sondażu

"Kto Twoim zdaniem byłby lepszym kandydatem na premiera: Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni SW Research w najnowszym sondażu na zlecenie Onetu.

Odpowiedzi pokazują, że żaden z polityków nie ma dziś wyraźnej przewagi w oczach opinii publicznej. Byłego premiera Mateusza Morawieckiego wskazało 23,6 proc. uczestników badania, natomiast byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka – 11,9 proc. pytanych.

Co ciekawe, najwięcej wskazań – aż 42,2 proc. – uzyskała opcja "nie widzę między nimi różnicy". Ponadto 22,3 proc. badanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 22 kwietnia 2026 r. metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 830 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

Czytaj też:

"Doskonałe wiadomości". Czarnek zaprasza Morawieckiego

