Lisicki: Porozumienie Kaczyński-Morawiecki nic nie zmienia. Ziemkiewicz: Czekam na nową siłę

W poniedziałek wieczorem doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego oraz Adama Bielana. We wtorek Kaczyński i Morawiecki wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. Prezes PiS podkreślił, że trwająca aż siedem godzin rozmowa przyniosła "kompromis sprowadzający się najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii". Chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus, które założył Morawiecki.