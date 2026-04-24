Mentzen dostał odpowiedź od PiS. "Sławek, dokończyliśmy Twój spot"

Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei, współlider Konfederacji, opublikował w czwartek nietypowy spot uderzający w PiS.

Mentzen uderza w PiS. Opublikował nietypowe nagranie

Na wygenerowanym nagraniu widzimy, jak statek z logiem PiS próbuje przedrzeć się przez sztorm. Na pokładzie zażartą walkę o ster toczą Mateusz Morawiecki oraz Przemysław Czarnek. Tymczasem nieopodal, pomimo burzy i fal wdzierających się na pokład, Jacek Kurski bierze udział w balu.

Następnie do tonącego okrętu PiS podpływa luksusowy jacht ze Sławomirem Mentzenem.

Polityk Konfederacji na filmie pomaga uratować pasażerów i odpływa z nimi, podczas gdy statek Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka tonie.

"Wartości nie toną. Czas na przesiadkę!" – napisał Sławomir Mentzen.

PiS odpowiada Mentzenowi

W piątek PiS odpowiedział na nagranie lidera Nowej Nadziei.

"Sławek, dokończyliśmy Twój spot" – napisała partia Jarosława Kaczyńskiego na platformie X.

Nagranie, opublikowane przez PiS, pokazuje Sławomira Mentzena, który na tym samym jachcie spotyka się na piwie z Radosławem Sikorskim, Donaldem Tuskiem i Rafałem Trzaskowski.

Polityk Konfederacji na opublikowanym wideo wznosi toast z wymienionymi politykami, po czym na ekranie pojawia się widok zachodzącego słońca nad morzem i napis: "Prawda nie tonie, tylko ona jest ciekawa…".

Nowy sondaż. PiS drugi, Konfederacja trzecia

Zgodnie z wynikami nowego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu", na Koalicję Obywatelską chce zagłosować 32,97 proc. ankietowanych. To spadek poparcia o prawie 3 pkt proc. – dokładnie o 2,78 pkt proc.

Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosować chce 29 proc. Polaków. Oznacza to wzrost o 1,72 pkt. proc.

Konfederacja Wolność i Niepodległość może liczyć na 12,45 proc. poparcia.

