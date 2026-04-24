PiS dogania KO. Zaskakujące wyniki nowego sondażu

Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" przeprowadził nowy sondaż wyborczy.

KO zalicza spadek. PiS – wzrost. "Efekt Czarnka"

Wynika z niego, że na Koalicję Obywatelską chce zagłosować 32,97 proc. ankietowanych. To spadek poparcia o prawie 3 pkt proc. – dokładnie o 2,78 pkt proc.

Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosować chce 29 proc. Polaków. Oznacza to wzrost o 1,72 pkt. proc.

Politolog, prof. Kazimierz Kik, komentując wyniki sondażu, ocenił w rozmowie z "Super Expressem", że "zapewne na wynik KO wpłynęła sytuacja w ochronie zdrowia, natomiast wzrost poparcia dla PiS może być »efektem Czarnka«, czyli działalnością kandydata PiS na premiera".

– Poprawa notowań PiS jednak jednak zaskoczeniem. W Europie umacniają się siły liberalne, a prawica jest w odwrocie. Koalicja rządowa powinna rosnąć w sondażach. Dobre relacje rządu z Francją, widoczne podczas wizyty prezydenta Emmanuela Macrona w Gdańsku, poprawiają notowania partii Donalda Tuska – ocenił politolog.

Na jakie poparcie mogą liczyć inne ugrupowania?

Na kolejnych miejscach w sondażu uplasowały się ugrupowania:

Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,45 proc. poparcia),

Nowa Lewica (6,65 proc. poparcia),

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,29 proc. poparcia),

Partia Razem (5,81 proc. poparcia),

PSL (3,70 proc. poparcia),

Polska 2050 (2,67 proc. poparcia),

inna partia (0,46 proc. poparcia).

Oznacza to, że zarówno PSL, jak i Polska 2050, nie dostaliby się do Sejmu.

Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wykonano w dniach 21-22 kwietnia 2026 roku na próbie 1005 dorosłych Polaków.

