PiS dogania KO. Zaskakujące wyniki nowego sondażu

Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" przeprowadził nowy sondaż wyborczy.
KO zalicza spadek. PiS – wzrost. "Efekt Czarnka"
Wynika z niego, że na Koalicję Obywatelską chce zagłosować 32,97 proc. ankietowanych. To spadek poparcia o prawie 3 pkt proc. – dokładnie o 2,78 pkt proc.
Drugie miejsce w sondażu zajmuje PiS. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosować chce 29 proc. Polaków. Oznacza to wzrost o 1,72 pkt. proc.
Politolog, prof. Kazimierz Kik, komentując wyniki sondażu, ocenił w rozmowie z "Super Expressem", że "zapewne na wynik KO wpłynęła sytuacja w ochronie zdrowia, natomiast wzrost poparcia dla PiS może być »efektem Czarnka«, czyli działalnością kandydata PiS na premiera".
– Poprawa notowań PiS jednak jednak zaskoczeniem. W Europie umacniają się siły liberalne, a prawica jest w odwrocie. Koalicja rządowa powinna rosnąć w sondażach. Dobre relacje rządu z Francją, widoczne podczas wizyty prezydenta Emmanuela Macrona w Gdańsku, poprawiają notowania partii Donalda Tuska – ocenił politolog.
Na jakie poparcie mogą liczyć inne ugrupowania?
Na kolejnych miejscach w sondażu uplasowały się ugrupowania:
- Konfederacja Wolność i Niepodległość (12,45 proc. poparcia),
- Nowa Lewica (6,65 proc. poparcia),
- Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (6,29 proc. poparcia),
- Partia Razem (5,81 proc. poparcia),
- PSL (3,70 proc. poparcia),
- Polska 2050 (2,67 proc. poparcia),
- inna partia (0,46 proc. poparcia).
Oznacza to, że zarówno PSL, jak i Polska 2050, nie dostaliby się do Sejmu.
Sondaż Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wykonano w dniach 21-22 kwietnia 2026 roku na próbie 1005 dorosłych Polaków.
