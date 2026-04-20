Petycja do prezydenta. Chodzi o głośne zabójstwo polityczne

Petycja skierowana do głowy państwa dotyczy śledztwa w sprawie zabójstwa politycznego ks. Franciszka Blachnickiego. Poniżej przedstawiamy pełną treść pisma.

Śledztwo ws. zabójstwa ks. Blachnickiego. Petycja do prezydenta

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

działając na podstawie art. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, w odruchu troski o dobro wspólnoty, prawdy i sprawiedliwości oraz kierując się najlepiej pojętym interesem publicznym, zwracamy się do Pana Prezydenta w sprawie następującej:

Dzisiaj tj. 20 kwietnia mija 6 lat od wznowienia śledztwa w sprawie zabójstwa politycznego księdza Franciszka Blachnickiego w Carlsbergu (RFN).

Postępowanie zostało wszczęte przez pion śledczy IPN po interpelacji posła Tomasza Rzymkowskiego. Istotnym elementem, który miał wpływ na podjęcie kolejnego śledztwa, były nowe ustalenia mediów w/s okoliczności śmierci, a także docierająca szeroko do opinii publicznej wiedza, o licznych, poważnych błędach i zaniechaniach prokuratury podczas pierwszego śledztwa w tej sprawie, prowadzonego w latach 2005/2006.

Dzięki wznowieniu postępowania i profesjonalnym działaniom prokuratora Michała Skwary z Oddziałowej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, 18 marca 2023 roku, na wspólnej konferencji prasowej, Prezes IPN dr Karol Nawrocki, Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro i szef pionu śledczego IPN, Prokurator Andrzej Pozorski, zakomunikowali opinii publicznej, że ks. Franciszek Blachnicki został zamordowany wskutek podania substancji toksycznych.

Konferencja prasowa i ten komunikat miały fundamentalne znaczenie. To, co do tej pory funkcjonowało w sferze domysłów, spekulacji i podejrzeń, zostało potwierdzone autorytetem instytucji państwa. Od trzech lat mamy już świadomość, że ks. Franciszek Blachnicki, wybitny kapłan, o ogromnym dorobku duszpasterskim, znana postać antykomunistycznej opozycji, nie zmarł śmiercią naturalną.

Niestety postępowanie (należy podkreślić) prowadzone w kierunku zbrodni komunistycznej, utknęło w martwym punkcie. Z niewyjaśnionych przyczyn, po oficjalnym potwierdzeniu charakteru zgonu, wciąż nie następuje oczekiwane przyspieszenie działań organów państwa.

Wg ustaleń prokuratora i dziennikarzy badających historię księdza Blachnickiego, klucz do sprawy może tkwić w materiałach dotyczących agentury i rezydentury działającej w Niemczech, które znajdują się w archiwach przejętych przez ABW i AW po dawnych strukturach SB. Fakt, że kluczowe dokumenty, od trzech lat pozostają poza realnym zasięgiem śledczych w tak ważnym śledztwie, kompromituje polskie państwo i wystawia na szwank autorytet IPN, wiarygodność jego poprzedniego i obecnego kierownictwa.

Okazuje się bowiem, że nie można wyjaśnić jednej z najważniejszych zbrodni komunistycznych lat PRL, ponieważ ważniejsze są korporacyjne układy służb, interesy i ochrona dawnej agentury.

Pan Prezydent w czerwcu 2025 roku zyskał zaufanie społeczne oraz mandat udzielony przez miliony Polaków, również ze względu na swoją działalność jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Dziś zwracamy się z petycją, aby Prezydent RP jako głowa państwa i strażnik Konstytucji, ponownie zapoznał się z prowadzonym śledztwem, ale nie jako historyk badający epizod walki Polaków z systemem zniewolenia, lecz jako najwyższy urzędnik państwa, który strzeże autorytetu Rzeczypospolitej.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z gorącym apelem o użycie politycznych instrumentów przynależnych Prezydentowi RP, aby przełamać impas śledztwa, dotrzeć do prawdy, wskazać winnych zbrodni i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości.

W oczekiwaniu na zwrotną odpowiedź, pozostajemy z wyrazami najwyższego szacunku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ww. ustawy Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy Petycja winna zostać niezwłocznie opublikowana na stronie Kancelarii Prezydenta.

Wyrażamy zgodę podanie naszych danych do publicznej wiadomości.

Lista sygnatariuszy

Artur Adamski – Solidarność Walcząca (Wrocław)

Paweł Badzio – dziennikarz Radia Wnet

Michał Chodurski – dziennikarz, były emiter podziemnego Radia „S”

Andrzej Herman – adwokat

płk. Artur Hejne – były wysoki funkcjonariusz SKW

płk. Jacek Gawryszewski vel Winek – były zastępca Szefa ABW

Dariusz Figura – radny m. st. Warszawy

Dawid Jackiewicz – były minister Skarbu Państwa

gen. Marek Łapiński -były Szef SWW

Paweł Nowacki – dziennikarz, producent filmowy

Jacek Łęski – dziennikarz

Michał Karnowski – dziennikarz, podcast „TAK”

Jan Józef Kasprzyk – historyk, radny Dzielnicy Warszawa-Ochota, doradca Prezydenta

Wojciech Konikiewicz – muzyk, kompozytor

płk. Mariusz Kozłowski – były wysoki funkcjonariusz SKW

gen. Maciej Materka – były Szef SKW

płk. Grzegorz Małecki – były Szef AW

Józef Orzeł – działacz opozycji antykomunistycznej, Kub Ronina

Jacek Pawłowicz – z-ca dyr. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Jakub Pilarek – dziennikarz Radia Wnet

Jan Pospieszalski – dziennikarz, publicysta, youtuber

dr Tomasz Rzymkowski – Poseł na Sejm RP

Arkadiusz Siwko – manager, przedsiębiorca, publicysta

dr hab. Dominik Smyrgała – specjalista ds. bezpieczeństwa, publicysta, historyk

Jacek Sobala – dziennikarz Telewizji Republika

dr Barbara Stanisławczyk –publicystka i pisarka, doktor nauk o polityce

Marek Surmacz – były poseł na Sejm RP i były radny m. Bydgoszcz

Tomasz Szymborski – dziennikarz śledczy tysol.pl

Magdalena Uchaniuk – dziennikarka Radia Wnet

płk. Marek Utracki – były zastępca Szefa SKW

Piotr Woyciechowski – ekspert ds. służb specjalnych

Br. Tomasz Żak – Kapucyn Prowincji Krakowskiej

Paweł Lisicki – redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy"

