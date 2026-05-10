Ponad pół miliona Polaków chce religii w szkole. Sejm ruszy z pracami

Pod obywatelskim projektem podpisało się ponad 500 tys. osób. Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zaplanowano na 13 maja. Środowiska katechetyczne i organizacje wspierające projekt apelują o dalsze zaangażowanie obywatelskie i podkreślają znaczenie edukacji religijnej i aksjologicznej w szkołach.

Przedmiotem obrad będzie obywatelski projekt ustawy "TAK dla religii i etyki w szkole" (druk nr 1603), który po długim okresie bez dalszych prac ponownie trafi pod obrady parlamentarne. Posiedzenie komisji odbędzie się 13 maja.

Środowiska wspierające projekt zwracają uwagę, że został on poparty przez ponad pół miliona obywateli. Podkreślają również, że w czasie, gdy prace nad ustawą nie były prowadzone, trwały działania ograniczające obecność religii w szkołach publicznych.

Rola wychowanie religijno-etycznego

W debacie dotyczącej projektu podnoszony jest także temat znaczenia religii i etyki w procesie wychowania młodzieży. Przedstawiciele środowisk katechetycznych wskazują, że ograniczanie tych przedmiotów może prowadzić do osłabienia wychowania opartego na wartościach i marginalizacji edukacji aksjologicznej.

Wśród komentatorów pojawiają się również opinie, że dalsze losy projektu mogą zależeć od stanowiska parlamentarzystów ugrupowań centrowych i ludowych. Część z nich podczas pierwszego czytania poparła skierowanie projektu do dalszych prac legislacyjnych.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich apeluje do osób popierających projekt o aktywność obywatelską, kontakt z parlamentarzystami oraz dalsze wspieranie inicjatywy. – To będzie ważny test odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia i za poszanowanie głosu ponad pół miliona obywateli – podkreślają przedstawiciele stowarzyszenia.

