Müller zapytany o kryzys w PiS. "Problemem jest Patryk Jaki"

- Ja chciałbym, żeby przede wszystkim była świadomość, że w żaden sposób działalność naszego stowarzyszenia nie ma być w kontrze do partii, tylko wręcz przeciwnie, ma rozszerzać nasz elektorat – powiedział Piotr Müller w rozmowie z Radiem Zet.

Polityk podkreślił, że partia od 2023 roku straciła ponad 10 punktów procentowych poparcia, co świadczy o tym, że aktualna metoda działania jest nieskuteczna.

"Kaczyńskiego wprowadzili w błąd"

Poseł zapewnił, że stowarzyszenie Morawieckiego nie wystartuje samodzielnie w wyborach. - Jestem głęboko przekonany, że tutaj pan prezes jak dowie się, jak wygląda rzeczywistość i że ci doradcy, którzy po prostu wprowadzili go w błąd, mieli określone złe intencje, po prostu zmieni zdanie - kontynuował, dopytywany o brak miejsc na listach PiS-u dla członków stowarzyszenia.

- Pan prezes Kaczyński został wprowadzony w błąd przez ludzi, którzy jak zwykle, już kiedyś widzieliśmy takie coś, np. w 2011 roku, odpowiadali już raz za wyjście z partii. M.in. Patryk Jaki – mówił dalej.

Poseł był pytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że "Mateusz Morawiecki powinien zrozumieć, że dla bardzo dużej części prawej strony sceny politycznej jest po prostu czerwoną płachtą na byka". - Uważam, że to jest błędna diagnoza, ponieważ ze wszystkich badań opinii publicznej wynika, że to Mateusz Morawiecki cieszy się najwyższym zaufaniem wśród wyborców z polityków Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Müller.

– Problemem są byli politycy Suwerennej Polski, którzy robią wszystko by wypchnąć Mateusza Morawieckiego z PiS. Problemem jest Patryk Jaki, Jacek Ozdoba, Jacek Kurski. Nie chcę mieszać Zbigniewa Ziobry, bo sam Ziobro nic nie robi, by podzielić PiS. Robi to głównie Patryk Jaki i Jacek Kurski. Panowie przestańcie – apelował.

