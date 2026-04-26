"Do Rzeczy" nr 18: Przeciw czarnej legendzie Piastów. Kto naprawdę prowadził handel słowiańskimi niewolnikami

– Sytuacja wokół stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przypomina sytuację na Bliskim Wschodzie. Nie wiadomo właściwie, czy wojna nadal trwa czy podtrzymane jest zawieszenie broni, kto bierze udział w negocjacjach pokojowych i czy cieśnina Ormuz jest otwarta czy zamknięta – pisze Łukasz Warzecha w tekście "PiS się kruszy".

– Zamek jest symbolem siły państwa. A Polaków podejrzenie, że ich państwo jest wciąż niedostatecznie trwałe, prześladuje już od ponad stulecia. Może to właśnie dlatego tak kochamy zamki? – rozważa Piotr Semka w artykule "Rzeczpospolita zamczysta".

– Przekaz Donalda Trumpa jest jednoznaczny: gdy Stany Zjednoczone stanęły przed bezpośrednim zagrożeniem własnych interesów i interesów swoich partnerów z Zatoki Perskiej, pakt zbiorowej obrony okazał się nic niewart – zauważa Michał Krupa w tekście "Czy można jeszcze liczyć na USA?".

– Widowiskowe pojedynki na rewolwery to wymysł amerykańskiego przemysłu filmowego. To nie Dziki Zachód, ale Europa w XIX w. stworzyła zasady rozstrzygania honorowych spraw poprzez użycie broni palnej – pisze Jacek Komuda w tekście "Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi".

– Rosyjska influencerka publicznie skrytykowała działania władz. Rosjanie coraz chętniej narzekają na sytuację w kraju. Paradoksalnie prezydentowi Federacji Rosyjskiej nie musi to zaszkodzić – stwierdza Maciej Pieczyński w artykule "Rewolucja za zgodą Putina".

– Gdy 15 lat temu mało przebojowy Tim Cook przejmował w Apple stery po charyzmatycznym Stevie Jobsie, wielu spisywało tę spółkę na straty. Ten nudny logistyk okazał się jednak wyjątkowo sprawnym menedżerem, który sprawił, że kapitalizacja technologicznego imperium wzrosła z ok. 350 mld dol.do ponad 4 bln dol. We wrześniu jego miejsce zajmie 50-letni inżynier John Ternus – pisze Jacek Przybylski w tekście "Steve Jobs 3.0".

W najnowszym numerze również Rafał A. Ziemkiewicz odsłania kulisy swej prywatności.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 27 kwietnia 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika

"Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.