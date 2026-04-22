Tusk może mieć kłopoty. Ks. Olszewski rozważa pozew

Obrońcy ks. Michała Olszewskiego szykują pozwy przeciwko premierowi – informuje Radio Maryja. Miałby to być odpowiedź na formułowane publicznie przez premiera Donalda Tuska oskarżenia wobec duchownego. Szef rządu stwierdził bowiem, że środki na jego obronę procesową przed sądem pochodzą z giełdy kryptowalut i przeszły przez organizacje o charakterze politycznym. Chodzi o giełdę kryptowalut Zondacrypto, która w ostatnim czasie przechodzi poważne turbulencje.

– 450 tys. zł wpłacono Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro. Część z tych środków przeznaczono na prawników obrońców Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego – stwierdził szef rządu.

– To całkowita nieprawda – odpowiada jeden obrońców księdza Olszewskiego, mecenas Krzysztof Wąsowski. – Mój udział w obronie księdza Michała jest finansowany przez Zgromadzenie Księży Sercanów. I tutaj ksiądz prowincjał pozwolił mi tę informację ujawnić. Jeśli chodzi o mecenasa Skwarzyńskiego, jego udział w obronie nie jest finansowany przez nikogo. On jest prawnikiem pro bono – wyjaśnił mec. Krzysztof Wąsowski.

Możliwy pozew cywilny

Trzeci obrońca jest opłacany przez przyjaciół kapłana, którzy nie mają żadnych powiązań z rynkiem kryptowalut. Ksiądz Michał Olszewski rozważa kroki prawne przeciwko Donaldowi Tuskowi. Jak informuje rozgłośnia, możliwy jest prywatny akt oskarżenia w związku z pomówieniem oraz pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych, a także wniosek o zadośćuczynienie, być może w kwocie 450 tysięcy złotych.

– Jeżeli takie zadośćuczynienie zostanie przyznane, to na pewno ksiądz Michał będzie chciał te wszystkie środki przeznaczyć na walkę z chorobami stresu pourazowego, na które bardzo wielu ludzi cierpi – zaznacza mec. Wąsowski.

Fundacja "Profeto", której szefował ks. Olszewski, według prokuratury, miała otrzymać z Funduszu Sprawiedliwości kilkadziesiąt milionów złotych. Zdaniem śledczych organizacja nie spełniała wymagań formalnych i merytorycznych, aby otrzymać takie pieniądze. Od marca do października 2024 roku ks. Michał Olszewski oraz dwie urzędniczki przebywali w areszcie z powodu śledztwa w tej sprawie.