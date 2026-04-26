Trybunał niesprawiedliwości i Węgry

Ostatnim krzyczącym przykładem jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który to uznał za sprzeczne z prawem unijnym węgierskie przepisy, chroniące dzieci i młodzież do 18. roku życia przed propagandą homoseksualną. Jest to wyrok niesprawiedliwy i w każdym tego słowa znaczeniu sprzeczny z suwerennym prawem państw do samodzielnego określania własnej tożsamości religijnej i moralnej. Jest to kolejny przykład uzurpacji i gwałtu, którego dokonują na narodach instytucje europejskie.