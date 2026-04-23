Ziobro wyjedzie do Turcji? Kolejne medialne spekulacje

Dziennikarze prowadzący podcast "W związku ze śledztwem" podają, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro rozważa Turcję jako jeden z potencjalnych kierunków wyjazdu z Węgier. Mariusz Gierszewski zwrócił uwagę, że w tym kraju działa liczna grupa Polaków związanych głównie z prawicą.

Z kolei Dominika Długosz mówiła, że wcześniejsze typy – w tym USA i Serbia – nie są już aktualne. – Nasze różnego rodzaju wiewiórki mówią, że to są w ogóle nie te kierunki – stwierdziła. Dodała też, że Ziobro miałby się gdzie zatrzymać, jeśli pomogliby mu znajomi mający w Turcji apartamenty. – Miałby się gdzie zatrzymać, jeśli koledzy zechcą go przytulić – komentuje Długosz.

Na razie jeszcze ws. azylu politycznego udzielonego przez władze Węgier Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu nic się nie zmieniło. Pojawiają się doniesienia, że gdyby sąd uchylił azyl, politycy PiS będą odwoływać się od tej decyzji. Pytany w Polsat News o dalsze plany, były szef MS odpowiedział: – O tym, jakie będę miał plany, będę informował Donalda Tuska, gdy będę je realizował.

Co dalej? Ziobro zabrał głos

Po utracie władzy na Węgrzech przez Viktora Orbana sytuacja Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy otrzymali azyl polityczny w tym kraju mocno się skomplikowała. Przede wszystkim dlatego, że zdecydowane działania wobec nich zapowiedział jeszcze przed wyborami lider zwycięskiej partii TISZA Peter Magyar.

W rozmowie z Polsat News Zbigniew Ziobro zabrał głos ws. sytuacji na Węgrzech oraz w Polsce.

– Donald Tusk nie jest dużo gorszy ani dużo lepszy od takiego nowotworu, w tym sensie że on toczy jako nowotwór polskie państwo, on destruuje polskie państwo. Jak przyszło mi walczyć skutecznie z nowotworem, to też będę skutecznie walczył z Donaldem Tuskiem, gdziekolwiek się znajdę. Jeśli znajdę się w Polsce, jeśli nawet Donald Tusk okażę się być tym samcem alfa, o czym marzy i będzie chciał wykorzystywać moją osobę do swoich politycznych gierek – stwierdził Zbigniew Ziobro.

Tusk może mieć kłopoty. Ks. Olszewski rozważa pozewCzytaj też:

"To przekroczenie granicy życia i śmierci". Ziobro alarmuje