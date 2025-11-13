Polska pozwana z powodu aborcji. ETPC wydał wyrok

Sprawa dotyczy pozwu A.R. przeciwko Polsce. W 2020 roku, po głośnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej, do Europejskiego Trybunał Praw Człowieka wpłynęła skarga od mieszkanki Krakowa. Kobieta była w 15. tygodniu ciąży, a wyniki badań lekarskich potwierdziły chorobę genetyczną płodu. Ciężarna dokonała aborcji w prywatnej klinice w Holandii.

Kobieta oskarżyła Polskę o złamanie dwóch artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pierwszy dotyczy zakazu tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Drugi – prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. ETPC uznał, że Polska naruszyła drugi z nich.

Wyrok TK z 2020 roku

22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Na początku grudnia rząd wydał komunikat, w którym poinformowano, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powinno zostać opublikowane niezwłocznie po ogłoszeniu przez TK uzasadnienia.

W opublikowanym w styczniu 2023 roku uzasadnieniu TK wskazał: "Trybunał Konstytucyjny ponownie stwierdził, że człowiek od momentu poczęcia ma prawo do życia. Stwierdził także, że każde życie ludzkie ma taką samą wartość; nie ma lepszych i gorszych istot ludzkich, każdy człowiek ma jednakowe prawo do życia. Taką samą wartość ma życie człowieka przed narodzeniem, życie człowieka młodego i pełnego sił oraz życie człowieka starszego. Na tym fundamencie cywilizacji ludzkiej opiera się polski system prawny. Przerwanie ciąży jednocześnie wiąże się z pozbawieniem dziecka jego życia. Przesłanka eugeniczna zabijania dzieci nienarodzonych jest z tym fundamentem sprzeczna. Niezgodny z Konstytucją jest art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny".

Czytaj też:

Mit wahadła, czyli jak liberałowie paraliżują politykęCzytaj też:

Prokuratura nie chce zająć się wytycznymi Leszczyny. Jest zażalenie