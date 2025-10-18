Po związkach partnerskich – aborcja? Polityk PSL to powiedział

W piątek Władysław Kosiniak-Kamysz i Urszula Pasławska z PSL oraz Włodzimierz Czarzasty i Katarzyna Kotula z Lewicy przedstawili projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku.

Propozycja reguluje m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej. Zgodnie z projektem, strony zawierające umowę same będą decydowały o jej treści.

Zgorzelski: Nazwa związków partnerskich nie drażni PSL-u

Do sprawy odniósł się w sobotę na antenie TVP Info wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Polityk PSL podkreślił, że jego ugrupowanie poprze ustawę o osobie najbliższej, jeżeli projekt wejdzie do Sejmu w takim kształcie, jaki proponowali ludowcy.

– Jedynie w takich ramach wolnościowych, a nie światopoglądowych ustawa może liczyć na podpis pana prezydenta. Dzięki PSL-owi ta ustawa jest. Aborcja i związki partnerskie to nie była agenda programowa PSL-u. Nie wpisaliśmy tych punktów do programu, tak jak to zrobiła Lewica i KO – powiedział parlamentarzysta.

Zgorzelski podkreślił jednocześnie, że "nazwa związków partnerskich nie drażni PSL-u". – Chcieliśmy, żeby ludzie żyjący w związkach nieformalnych mogli unormować swoje sprawy i ukształtować je w umowie przed notariuszem, w jaki wolnościowy sposób sobie życzą. Dla nas podstawowym zapisem jest art. 36 Konstytucji, który mówi wyraźnie, że małżeństwo jest to związek mężczyzny i kobiety. Chrońmy instytucje małżeństwa i rodziny. Przez dwadzieścia parę lat cały czas słyszymy gadanie o związkach partnerskich, a kiedy przyszło co do czego, to ustawa o nich wchodzi dzięki PSL-owi – tłumaczył polityk.

Sprawa aborcji. PSL dogada się z Lewicą?

Wicemarszałek Sejmu został również zapytany o to, czy PSL dogada się z Lewicą w sprawie aborcji. Polityk przyznał, że "jest taka możliwość, są dwa punkty kluczowe".

– Chodzi o to, żeby wrócić do stanu sprzed haniebnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W moim gabinecie zostało dogadane rozwiązanie dekryminalizujące pomocnictwo w aborcji. Byliśmy blisko porozumienia przed wyborami prezydenckimi, ale zostało ono zawieszone – nie przez PSL. Tylko ze względu na toczącą się kampanię wyborczą – powiedział Piotr Zgorzelski.

– Jesteśmy gotowi do niego wrócić – dodał.

