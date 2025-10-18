Co zrobi prezydent ws. ustawy o statusie osoby najbliższej? Nieoficjalne informacje

Radio RMF FM poinformowało, że dyskusja z prezydentem na temat ustawy o statusie osoby najbliższej, będzie możliwa tylko wtedy, gdy projektem zajmie się oficjalnie Sejm.

– Oczywiście, jeżeli określone siły polityczne będą chciały na etapach prac nad określonymi ustawami konsultować z panem prezydentem jakieś rozwiązania, to bardzo dobrze – przekazał radiu doradca Karola Nawrockiego Błażej Poboży.

Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Co zakłada?

W piątek Władysław Kosiniak-Kamysz i Urszula Pasławska z PSL oraz Włodzimierz Czarzasty i Katarzyna Kotula z Lewicy przedstawili projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku. Reguluje on m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej. Zgodnie z projektem, strony zawierające umowę same będą decydowały o jej treści.

Katarzyna Kotula, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów tłumaczyła, że to propozycja kompromisowa wypracowana między Lewicą a PSL. Projekt zakłada, że umowa o wspólnym pożyciu będzie zawierana u notariusza, nie zmienia stanu cywilnego stron zawierających umowę oraz uniemożliwia im zawarcie małżeństwa.

– Projekt reguluje kwestie stosunków majątkowych, pozwala na to, żeby zdecydować u notariusza, czy chcemy wspólności czy odrębności majątkowej. Reguluje kwestie prawa do mieszkania, możliwości wzajemnych alimentów, wzajemnej dostępnej informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, możliwości wspólnego rozliczania, jeśli zadeklarowało się wspólność majątkową, ale także zwolnienia od podatku od czynności cywilno-prawnych, gwarantuje rentę rodzinną – wyliczyła.

Zakłada także uregulowanie dziedziczenia testamentowego, ubezpieczenia zdrowotnego dla obu stron oraz urlopu opiekuńczego.

