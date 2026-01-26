Polska firma dogadała się z Niemcami. Chodzi o PKP

Potrzeba zawarcia przez spółkę porozumienia wynika z faktu, iż Newag samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, wyjaśniono.

"Porozumienie określa ogólne założenia potencjalnej współpracy w celu wspólnego uzyskania i zrealizowania zamówienia na dostawę w ciągu 7 lat 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych o prędkości co najmniej 320 km/h w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego ogłoszonego przez PKP Intercity SA w grudniu 2025 roku" – czytamy w komunikacie.

Zostanie zawarta odrębna umowa. Wskazano datę

Zgodnie z porozumieniem strony wstępnie zakładają, iż w przypadku uzyskania zamówienia w postępowaniu część czynności produkcyjnych i homologacyjnych zostanie wykonana przez Newag. Szczegółowe zasady potencjalnej współpracy stron zostaną ustalone w odrębnej umowie, której zawarcie przewidywane jest na kwiecień 2026 roku, dodano.

Porozumienie zostało oparte na zasadzie wyłączności, tj. strony zobowiązały się do nieprowadzenia rozmów lub negocjacji z innymi podmiotami. Daje możliwość udziału stron w postępowaniu, ale nie zobowiązuje ich do złożenia oferty, zastrzeżono.

"Potrzeba zawarcia przez spółkę porozumienia wynika z faktu, iż spółka samodzielnie nie spełnia warunków udziału w postępowaniu" – wyjaśniono.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mld zł w 2024 r.

Rekordowe wyniki PKP Intercity

Z usług PKP Intercity skorzystało rekordowe 89,2 mln pasażerów w ubiegłym roku – podała spółka. To wynik o 13 proc. lepszy niż w 2024 roku (78,5 mln pasażerów) i o 31 proc. wyższy niż dwa lata wcześniej.

Rekordowym miesiącem okazał się sierpień, kiedy pociągami przewoźnika podróżowało 9,4 mln osób.

W 2025 roku z połączeń dalekobieżnych przewoźnika korzystało średnio około 244 tys. pasażerów dziennie. Najbardziej intensywnym dniem był 17 sierpnia, gdy na pokładach pociągów znalazło się 356 tys. podróżnych, wskazano w materiale.

Czytaj też:

Zima zaskoczyła polskie koleje. PKP wydało komunikatCzytaj też:

Dodatkowa opłata w PKP. Sprawdź, co zrobić, aby jej uniknąć