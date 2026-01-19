Rekord na polskiej kolei. Nowy komunikat PKP Intercity

Rekordowym miesiącem okazał się sierpień, kiedy pociągami przewoźnika podróżowało 9,4 mln osób.

W 2025 roku z połączeń dalekobieżnych przewoźnika korzystało średnio około 244 tys. pasażerów dziennie. Najbardziej intensywnym dniem był 17 sierpnia, gdy na pokładach pociągów znalazło się 356 tys. podróżnych, wskazano w materiale.

"Perspektywy na 2026 rok są równie optymistyczne. Wzrost liczby pasażerów ma zapewnić bogatsza oferta połączeń. Obecnie podróżni mogą wybierać spośród blisko 560 pociągów, w tym 531 kursujących przez cały rok oraz 28 sezonowych – to niemal 60 połączeń więcej niż w poprzednim rozkładzie jazdy. Dodatkowo oferta międzynarodowa obejmuje 57 pociągów, czyli o 17 więcej niż w 2025 roku" – czytamy w komunikacie.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2025 r. miał ok. 89,2 mln pasażerów.

PKP Intercity jedynym dużym graczem na polskim rynku

Pod koniec listopada, zaledwie kilka tygodni przed startem nowego europejskiego rozkładu jazdy, czeski RegioJet ogłosił, że nie uruchomi połączeń na trasie Warszawa–Poznań.

Ta decyzja oznacza cofnięcie jednej z najgłośniejszych zapowiedzi przewoźnika i utrzymanie dominacji PKP Intercity na ważnym szlaku kolejowym.

Choć w planach RegioJet trasa między stolicą a Poznaniem była przedstawiana jako jeden z kluczowych projektów na sezon 2025/2026, ostatecznie przewoźnik poinformował, jak podaje "Rynek Kolejowy", że połączenia nie wystartują.

Brak wejścia RegioJet oznacza dalszy brak realnej konkurencji na jednej z najważniejszych tras w kraju. Oprócz PKP Intercity kursują tam jeszcze składy Polregio, jednak czasy przejazdów sięgające nawet 6 godzin sprawiają, że pełnią one przede wszystkim funkcję połączeń regionalnych, a nie alternatywy dla podróży między dwoma dużymi miastami.

Czytaj też:

"Cmentarzysko starych wagonów". PKP kupuje niemieckie używkiCzytaj też:

Dodatkowa opłata w PKP. Sprawdź, co zrobić, aby jej uniknąć