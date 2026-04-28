"13 grudnia zobowiązuje". Jaki o odebraniu immunitetu przez PE

W przypadku Patryka Jakiego (PiS) chodzi o pozew o ochronę dóbr osobistych, który złożył sędzia Igor Tuleya za twierdzenie, że świadomie wydał zgodę na inwigilację Pegasusem. Odebranie immunitetu zawsze następuje w odniesieniu do jednej, konkretnej sprawy, o którą wnioskują krajowe organy ścigania lub osoby prywatne.

"Pokazowe ściąganie mi immunitetu przez koalicję 13 grudnia w PE to kolejny element prześladowania konkurencji politycznej. W poprzedniej kadencji ściągnięto mi immunitet za lajkowanie spotu pokazującego prawdziwe sceny przemocy migrantów. Pokazywanie prawdy uznano za 'mowę nienawiści'. Toczy się w tej sprawie proces i grożą mi za tę 'zbrodnię' 3 lata więzienia. A dziś ściągnięto mi immunitet za kolejną czystą 'nienawiść'. Mianowicie stwierdziłem, że sędzia Igor Tuleya zgadzał się na używanie systemu Pegasus. On sam przyznaje, że się zgadzał, ale nie wiedział, że chodziło akurat o ten system Wolność słowa wyraźnie przeszkadza obecnie rządzącym. 13 grudnia zobowiązuje" – skomentował eurodeputowany w serwisie X.

Słowa Jakiego padły wiosną 2024 roku, podczas spotkania wyborczego w Będzinie. Europoseł stwierdził w rozmowie z jednym z uczestników spotkania, że zgodę na wykorzystanie systemu Pegasus wydają sądy. – Ale wie pan, że tą inwigilację – jak pan nazywa – zatwierdzają sądy, zatwierdził sędzia Tuleya, zna pan, tak? – powiedział Patryk Jaki.

Tuleya przyznał, że prawdopodobnie wydawał zgody na użycie Pegasusa

Sędzia Tuleya domaga się przeprosin i wpłaty 1 tys. zł na cel społeczny.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Igor Tuleya mówił: "Jest to bardzo prawdopodobne, że wydałem zgodę na użycie Pegasusa, nie mając świadomości, jaki system będzie wykorzystywany przez służby". Dodał, że "czuje się wykorzystany". "Wykorzystany został też wymiar sprawiedliwości. To jest nieczysta gra służb, instytucji państwowych, do których sądy, ale przede wszystkim obywatel powinni mieć zaufanie" – stwierdził.

Czytaj też:

Czterej polscy europosłowie bez immunitetów. Decyzja PE