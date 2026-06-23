Skrajne ubóstwo dzieci. Alarmujące dane PCK

Dla większości uczniów wakacje są czasem odpoczynku, wyjazdów i spotkań z rówieśnikami. W przypadku dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej ten okres wygląda jednak inaczej. Brak możliwości uczestniczenia w koloniach, zajęciach czy innych formach wypoczynku często oznacza samotne spędzanie czasu w domu. Dla części dzieci wakacje wiążą się także z utrudnionym dostępem do regularnych posiłków, które w ciągu roku szkolnego zapewniają szkoły lub świetlice.

PCK podkreśla, że ubóstwo doświadczane w dzieciństwie wpływa na wiele obszarów życia. Ogranicza szanse rozwojowe i edukacyjne, może też osłabiać poczucie własnej wartości. Choć rodziny korzystają z programów społecznych i wsparcia instytucji, problem nie został rozwiązany. Sytuację wielu gospodarstw dodatkowo pogarszają rosnące koszty życia.

– Koniec roku szkolnego nie oznacza końca potrzeb dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wręcz przeciwnie: dla wielu z nich wakacje są okresem, w którym jeszcze bardziej odczuwają skutki wykluczenia. Brak możliwości wyjazdu, udziału w rozwojowych zajęciach czy spotkań z rówieśnikami może pogłębiać poczucie osamotnienia i nierówności. Dlatego tak ważne jest, aby pomoc nie była jednorazowa, ale obecna każdego dnia. To właśnie codzienne wsparcie daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i realną szansę na lepszą przyszłość i na to właśnie zwraca uwagę nasza kampania "Codzienna Pomoc” – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

PCK niesie pomoc

W 2025 r. Polski Czerwony Krzyż pomógł niemal milionowi osób, w tym prawie 130 tys. dzieci. Organizacja przekazała 446 tys. paczek i pakietów żywnościowych, prowadziła programy edukacyjne dla 47 tys. dzieci, a 11 tys. najmłodszych objęła pomocą rzeczową i finansową. PCK sfinansował również dożywianie w świetlicach i szkołach dla 9 tys. potrzebujących.

Wsparcie trafiło m.in. do dzieci z niepełnosprawnościami, wychowanków pieczy zastępczej oraz osób wymagających pomocy psychologicznej.

Kampania "Codzienna Pomoc” ma przypominać, że potrzeby dzieci nie kończą się wraz z ostatnim szkolnym dzwonkiem. Zebrane środki zostaną przeznaczone m.in. na pomoc żywnościową, wsparcie rzeczowe, przygotowanie wyprawek szkolnych na nowy rok oraz organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji.

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