Nowe litery na tablicach rejestracyjnych. Co oznaczają?

W niektórych polskich miastach obowiązują już nowe oznaczenia na tablicach rejestracyjnych. Dotyczy to tzw. krótkich "blach". Zmniejszone tablice (o wymiarach 305 × 114 mm) są stosowane głównie w samochodach sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych, a także niektórych modelach sportowych. Nowe oznaczenia pojawiają się także na tablicach indywidualnych, zamawianych na specjalne życzenie kierowcy.

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, krótkich "blach" nie wolno montować na pojazdach ze standardowym miejscem na rejestrację. Montaż zmniejszonych tablic w autach ze standardową wnęką grozi mandatem.

Nowe tablice rejestracyjne. Zmieniają się litery

Ministerstwo Infrastruktury od dłuższego czasu zapowiadało zmiany w systemie oznaczania samochodów. Teraz możemy je zobaczyć na ulicach. Chodzi o nowe litery na początku numeru rejestracyjnego, tzw. wyróżnik województwa.

Celem jest rozszerzenie dostępnych kombinacji liter i cyfr, co ma ułatwić wydawanie nowych numerów rejestracyjnych w miastach i powiatach, gdzie dotychczasowe pule zaczynają się wyczerpywać. Zmiany docelowo obejmą wszystkie nowe rejestracje. Najpierw objęły kierowców z największych miast.

Warszawa zmienia "W" na "A", Poznań – "P" na "M", a Gdańsk – "G" na "X". W województwie dolnośląskim "V" zastąpi "D", w województwie małopolskim "J" – "K", w województwie podkarpackim "Y" – "R", natomiast w województwie śląskim "I" – "S".

Andrzej Drabek z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawie wyjaśnił w rozmowie z TVN24, że przez najbliższe trzy lata wciąż będą wydawane tablice z literą "W". Dopiero gdy wyczerpią się wszystkie możliwe kombinacje, nowe oznaczenia staną się standardem. Z kolei Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku przewiduje, że na stałe nowe tablice pojawią się za około dwa do dwóch i pół roku.

Przypomnijmy, że od ponad czterech lat, kupując samochód, nie trzeba wymieniać tablic rejestracyjnych. Kierowcy mogą pozostawić "blachy" po poprzednim właścicielu.

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